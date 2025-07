Jely Reátegui explicó por qué tildó de "puerta" a Nicola Porcella y Angie Arizaga cuando actuaron en 2026 en 'Ven, baila, quinceañera'. La actriz estuvo en el pódcast de Latina llamado 'Habla serio' conducido por Mónica Delta, en ese espacio, Reátegui comentó el porqué calificó de "puertas" a los entonces -chicos reality-.

Según contó Jely Reátegui, sí les dijo puertas debido a que se encontraba en un momento tenso, "Sí, dije que eran como dos puertas interactuando, mencionando a dos chicos realities (Nicola y Angie). Lo dije tan así de… Mucha gente me dijo qué soberbia y que no sé qué...".

Jely Reátegui explica los motivos de por qué le dijo "puerta" a Nicola Porcella

Jely Reátegui comentó, qué debido, reaccionó de esa manera debido a palabras que la hicieron sentir mal, "También venía muy cargada y molesta porque en algunas oportunidades me hicieron sentir como que me estaban haciendo un favor a mí por contratarme y que yo más bien tenía que agradecerles a ellos, porque ellos eran los que me daban de comer a mí, me lo dijeron en una reunión así con esas palabras".

Asimismo, se sinceró y preció que es consciente de que no utilizó las palabras más amables. "Yo creo que, lo que dije estuvo bien, creo que fui consecuente con mi pensamiento. También soy consciente de que no utilicé las palabras más amables, y fue muy abrumador y muy horrible, me dio mucha ansiedad".

Nicola Porcella respondió a Jely Reátegui: "Mira ddonde está la puerta"

En el clip difundido en redes sociales, Poncho de Nigris, elogió públicamente a Nicola Porcella, destacando su evolución profesional en México, su disciplina y el reconocimiento que ha logrado en la televisión. En ese contexto, el peruano recordó la crítica de Jely Reátegui. “Me criticó una actriz allá, que no me ayudó. Dijo: ‘Ay, cómo ponen a Nicola. Parece una puerta’”, comentó el actor ante las cámaras. "Mami, mira dónde está la puerta", sostuvo. Aunque De Nigris le pidió revelar el nombre, Porcella prefirió no hacerlo directamente: “Ella sabe quién es, mándenle este video. Me criticó en vez de ayudarme”.