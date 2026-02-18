Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Alianza Lima vs San Martín se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 19 de febrero por la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El partido entre blanquiazules y santas se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes (Villa El Salvador), a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Latina (canal 2) en territorio peruano. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el punto a punto del encuentro.

Ambas conjuntos integran el grupo A del campeonato internacional. En su primer duelo, las dirigidas por Facundo Morando se vieron las caras contra Banco República de Uruguay. Ahora, chocarán contra un conjunto conocido de la Liga Peruana de Vóley.

Horario del Alianza Lima vs San Martín

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima vs San Martín por el Sudamericano de Vóley 2026 iniciará a las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 4.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs San Martín?

El duelo entre Alianza Lima y San Martín por la segunda jornada del Sudamericano de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO por televisión mediante la señal de Latina Televisión (canales 2 y 702 en HD).

¿Cómo ver Alianza Lima vs San Martín ONLINE?

Si quieres seguir el duelo entre Alianza Lima y San Martín por internet, puedes hacerlo mediante la aplicación de Latina Televisión y la plataforma VBTV de Volleyball World. Asimismo, tendrás la cobertura completa del encuentro en La República Deportes, donde informarán todas las incidencias de este gran partido.

Grupo de Alianza Lima en el Sudamericano de Vóley 2026

Alianza Lima integra el grupo A del Sudamericano de Clubes. Las íntimas se enfrentarán a otro club peruano.