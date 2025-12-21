HOYSuscripcion LR Focus

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, emocionada tras ganar la final de 'Yo soy': "Gracias por ver mi voz, no quién soy'

La imitadora de Michael Jackson se consagró como la ganadora de 'Yo soy' 2025. Tras su triunfo, Gabriela Villanueva no dudó en agradecer al público, el cual le otorgó la victoria en la final con sus votos.

El 20 de diciembre, Gabriela Villanueva fue anunciada como la ganadora de 'Yo soy' con su imitación de Michael Jackson.
El 20 de diciembre, Gabriela Villanueva fue anunciada como la ganadora de 'Yo soy' con su imitación de Michael Jackson. | Foto: composición LR/Latina

Gabriela Villanueva vivió una noche inolvidable el sábado 20 de diciembre al consagrarse como la ganadora de 'Yo soy' gracias a su imitación de Michael Jackson. En la segunda temporada del programa de Latina en este 2025, la artista levantó el trofeo y se llevó S/20.000 tras imponerse en una intensa final frente a los imitadores de Green Day y Alejandra Guzmán.

El triunfo, definido exclusivamente por el voto del público en la última semana de competencia, coronó el esfuerzo de Gabriela, quien celebró con una presentación en las afueras del set ante cientos de fans. Minutos después, compartió sus primeras impresiones y agradeció a sus seguidores por confiar en su talento.

PUEDES VER: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó el primer lugar en 'Yo soy'

lr.pe

Gabriela Villanueva tras ganar la final de 'Yo soy' con imitación de Michael Jackson: "Gracias por ver mi voz"

El camino de Gabriela Villanueva en 'Yo soy' 2025 comenzó meses atrás, pero fue en octubre cuando se convirtió en una verdadera sensación tras la emisión de su casting. Desde entonces, cautivó al público y convenció en cada etapa al jurado integrado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos 'Cachín' Alcántara, quienes desde su primera presentación destacaron que nunca antes habían visto una imitación tan cercana al querido Michael Jackson en la historia del programa.

En la gran final, fueron precisamente los espectadores quienes le otorgaron la victoria con su voto en vivo, consolidando el respaldo que recibió durante toda la competencia. Gabriela no dudó en reconocer ese apoyo y, visiblemente emocionada, expresó su gratitud. "Gracias por ver mi voz y no quién soy ni nada de eso, simplemente ver mi talento y el arte que aporto al programa, al mundo, al Perú en general", declaró la imitadora del 'Rey del Pop'.

PUEDES VER: ¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que se consagró como ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

lr.pe

Imitadora de Michael Jackson dedica triunfo en 'Yo soy' a sus familiares

Además del respaldo del público, Gabriela Villanueva destacó el papel fundamental de su familia, a quienes dedicó su triunfo en 'Yo soy'. En particular, mencionó el apoyo incondicional de sus tíos, pieza clave en su camino artístico. "A mis tíos: a mi tío Chumpi y a mi tía Laura, quienes han hecho todo lo posible para que yo llegue a este punto. A mis padres, a mis hermanos, a mi hermano Leo. Gracias por creer en mí y apoyarme", expresó.

La imitadora de Michael Jackson también reflexionó sobre lo que le dejó el programa más allá del premio económico. "Me llevo conocimiento, amigos, mucho apoyo. Me llevo una enseñanza de vida: para siempre voy a enfrentarme a esos miedos para lograr grandes cosas", compartió.

Por último, al ser consultada sobre sus compañeros de la final —los imitadores de Green Day y Alejandra Guzmán—, Gabriela no dudó en destacar su talento y la ilusión de continuar en el mundo artístico con ellos. "Espero que sigamos compartiendo escenario. Es un honor para mí haber competido contra ellos. Todos somos ganadores al final”, sentenció con orgullo.

