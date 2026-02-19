HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Paro en Argentina EN VIVO: sindicatos marchan contra la reforma laboral de Javier Milei hoy, minuto a minuto

La suspensión de actividades durará 24 horas y contará con el respaldo del sector de transporte. Hasta el momento, 13 sindicatos han anunciado su apoyo en rechazo al cambio promovido por Javier Milei.

Milei se enfrenta al rechazo de su gente por la reforma laboral.
Milei se enfrenta al rechazo de su gente por la reforma laboral. | Composición LR | Omar Neyra

Argentina vive hoy una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. La medida establece un 'banco de horas' que permite compensar jornadas extraordinarias con tiempo libre, pero a la vez implica descuentos en los pagos cuando un trabajador es indemnizado, lo que ha generado rechazo en el país. Sigue aquí el minuto a minuto del paro nacional, con información actualizada sobre su desarrollo y pronunciamientos del gobierno.

