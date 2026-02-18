HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | José Balcázar juró como presidente del Perú
EN VIVO | José Balcázar juró como presidente del Perú     EN VIVO | José Balcázar juró como presidente del Perú     EN VIVO | José Balcázar juró como presidente del Perú     
Política

José María Balcázar descarta indultar a Pedro Castillo: "No está en agenda de los indultos"

Con la declaración del presidente José María Balcázar, el sentenciado Pedro Castillo continuará recluido en Barbadillo por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.

El presidente indicó que el indultó a Castillo no está en agenda por ahora. Foto: Composición/LR
El presidente indicó que el indultó a Castillo no está en agenda por ahora. Foto: Composición/LR

El flamante presidente de la República, José María Balcázar, descartó que vaya a indultar al sentenciado exmandatario Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Durante una conferencia de prensa en las instalaciones del Congreso, Balcázar afirmó que no está en agenda ese beneficio a Castillo.

Únete a nuestro canal de política y economía

"No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso. No está ningún tipo de indulto por el momento. Lo que yo sé es que el expresidente tiene un proceso penal, que siga su curso correspondiente. Nosotros estaremos atentos para que se cumplan los plazos", expresó.

TE RECOMENDAMOS

JERÍ CENSURADO: ¿QUIÉN SIGUE? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"No hay por qué preocuparse por eso. Lo que tengo que preocuparme es que la prensa debe fiscalizarnos si estamos haciendo correctamente un Gobierno transitorio para garantizar la transferencia", acotó.

Notas relacionadas
José María Balcázar jura como presidente del Perú: así fue su asunción como jefe de Estado en el Congreso

José María Balcázar jura como presidente del Perú: así fue su asunción como jefe de Estado en el Congreso

LEER MÁS
José María Balcázar EN VIVO: nuevo presidente del Perú brinda su primer mensaje como jefe de Estado

José María Balcázar EN VIVO: nuevo presidente del Perú brinda su primer mensaje como jefe de Estado

LEER MÁS
José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú tras ganar elección para la Mesa Directiva

José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú tras ganar elección para la Mesa Directiva

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú tras ganar elección para la Mesa Directiva

José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú tras ganar elección para la Mesa Directiva

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
José María Balcázar EN VIVO: "No está en agenda indultar al expresidente Pedro Castillo"

José María Balcázar EN VIVO: "No está en agenda indultar al expresidente Pedro Castillo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Parque de las Leyendas anuncia evento 'Capibara Fest' este 22 de febrero: ¿quiénes ingresan gratis?

José María Balcázar descarta indultar a Pedro Castillo: "No está en agenda de los indultos"

José María Balcázar EN VIVO: "No está en agenda indultar al expresidente Pedro Castillo"

Política

José María Balcázar EN VIVO: "No está en agenda indultar al expresidente Pedro Castillo"

José María Balcázar: "Aquí no hay derechas ni izquierdas (…) Sí es posible construir una democracia de verdad"

José María Balcázar jura como presidente del Perú: así fue su asunción como jefe de Estado en el Congreso

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar descarta indultar a Pedro Castillo: "No está en agenda de los indultos"

José María Balcázar EN VIVO: "No está en agenda indultar al expresidente Pedro Castillo"

José María Balcázar: "Aquí no hay derechas ni izquierdas (…) Sí es posible construir una democracia de verdad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025