José María Balcázar descarta indultar a Pedro Castillo: "No está en agenda de los indultos"

El presidente indicó que el indultó a Castillo no está en agenda por ahora. Foto: Composición/LR

El flamante presidente de la República, José María Balcázar, descartó que vaya a indultar al sentenciado exmandatario Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Durante una conferencia de prensa en las instalaciones del Congreso, Balcázar afirmó que no está en agenda ese beneficio a Castillo.

"No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso. No está ningún tipo de indulto por el momento. Lo que yo sé es que el expresidente tiene un proceso penal, que siga su curso correspondiente. Nosotros estaremos atentos para que se cumplan los plazos", expresó.

"No hay por qué preocuparse por eso. Lo que tengo que preocuparme es que la prensa debe fiscalizarnos si estamos haciendo correctamente un Gobierno transitorio para garantizar la transferencia", acotó.