La cantante Ana Lucía Urbina fue aplaudida por el jurado de 'Yo soy' tras imitar a Selena Quintanilla. | Foto: composición LR/Latina/AP

¡Ana Lucía Urbina sorprendió al público de 'Yo soy'! A pocos días de la gran final de la segunda temporada 2025, la integrante de Corazón Serrano debutó en el escenario del programa de Latina con una imitación de una de las artistas más queridas de la música latina: Selena Quintanilla. Desde el primer instante, la intérprete piurana conquistó al jurado, al público presente en el set y a los televidentes con una enérgica performance al ritmo del clásico 'Como la flor'.

En redes sociales, la participación de 'Analú' generó gran conversación. Su homenaje a la 'Reina del Tex-Mex' fue celebrado por el parecido y el carisma que transmitió, aunque algunos usuarios señalaron que por momentos cambió la letra de la icónica canción. El detalle no opacó el entusiasmo que despertó su presentación, que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Ana Lucía Urbina emociona en 'Yo soy' con imitación de Selena Quintanilla

Ana Lucía Urbina llegó a 'Yo soy' para cumplir uno de sus sueños. Así lo compartió en una entrevista en el detrás de cámaras, donde no ocultó el nerviosismo y la emoción que sentía ante este desafío, a pesar de tener más de una década de trayectoria en la música.

Ataviada de pies a cabeza como Selena Quintanilla, la cantante de cumbia dio inicio a su presentación al ritmo de 'Como la flor'. Aunque esta vez no estuvo acompañada por sus colegas de Corazón Serrano, contó con el respaldo de un cuerpo de bailarines que realzó el espectáculo. Su interpretación desató la alegría del público y del jurado integrado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, quienes no dudaron en elogiarla y agradecerle por haber llevado al escenario un homenaje tan especial.

Ana Lucía se olvida letra de 'Como la flor', pero el público la respalda

Uno de los detalles que no pasó desapercibido durante su imitación de Selena Quintanilla fue que Ana Lucía Urbina olvidó brevemente la letra de 'Como la flor'. Sin embargo, improvisó con rapidez, reemplazando la lírica y demostrando su experiencia sobre el escenario. En redes sociales, los comentarios resaltaron tanto su profesionalismo como el coraje de enfrentarse a un formato distinto al que está acostumbrada.

"Se necesita de mucha valentía, ella supo resolver y le salió bellísimo", "Si bien los nervios le ganaron, no es lo mismo un escenario que cantar en TV, pero igual lo hizo espectacular" y "Gracias por revivirla" fueron algunos de los comentarios que los usuarios compartieron. Además de destacar su desempeño, muchos recordaron el mix de Selena que interpretó junto a Corazón Serrano.

Por otro lado, más adelante, sus compañeras Milagros Díaz, Cielo Fernández, Kiara Lozano e Yrma Guerrero se unieron a ella en 'Yo soy' para interpretar, ahora como agrupación, el tema 'No te preocupes por mí', éxito que Ana Lucía lanzó en 2025 junto a Dilbert Aguilar.