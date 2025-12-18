HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Sofía Franco anuncia fuertes medidas contra Rodrigo González 'Peluchín' por llamarla "interesada": "Veré todas las acciones legales"

Desde México, Sofía Franco expresó su firme intención de defender su honra frente a las declaraciones de Rodrigo González. Por su parte, el conductor reaccionó con ironía a la carta notarial enviada por su examiga.

'Peluchín' y Sofía Franco fueron amigos y conductores de 'Amor, amor, amor', pero hoy se encuentran enfrentados.
| Foto: composición LR/Amor y fuego

Sofía Franco no dará un paso atrás y anunció que tomará fuertes medidas contra Rodrigo González 'Peluchín'. Tras enviar una carta notarial al conductor de 'Amor y fuego', la empresaria reafirmó su decisión de defenderse de lo que considera agravios por parte de su examigo, adelantando que está dispuesta a iniciar todas las acciones legales necesarias para proteger su honra.

La presentadora también evocó la amistad que alguna vez la unió con 'Peluchín', recordando que incluso él fue el primero en cargar a su hijo recién nacido. Con ironía, señaló cómo han cambiado las cosas con el paso del tiempo, dejando entrever su incomodidad y firmeza frente a la polémica que hoy los enfrenta.

Sofía Franco anuncia fuertes medidas contra Rodrigo González 'Peluchín'

En declaraciones desde México, país al que viajó para concretar negocios personales, Sofía Franco dejó en claro su postura frente a Rodrigo González. "Yo solo me estoy defendiendo, pero la angurria del rating está fuerte. Una lástima la historia de una supuesta amistad; recuerdo que cuando nació mi hijo fue el primero en llegar y cargarlo. Para amigos así, ¿para qué tener enemigos?", expresó, evidenciando decepción por el quiebre con quien alguna vez fue cercano.

La conductora, quien es esposa de Álvaro Paz de la Barra, abogado y exalcalde de La Molina, también adelantó que no piensa detenerse en su reclamo, pues ya evalúa las medidas que presentará tras volver a Perú. "Pasaré mi Navidad bien feliz con mi hijo y sin odiar a nadie. Al regreso veré todas las acciones legales", sentenció, subrayando que su prioridad inmediata es disfrutar de estas fechas en paz, pero que retomará con firmeza su defensa contra su excompañero del desaparecido programa 'Amor, amor, amor'.

'Peluchín' responde con ironía a Sofía Franco tras carta notarial

En vivo en 'Amor y fuego', el 16 de diciembre, Rodrigo González reaccionó con ironía al documento enviado por Sofía Franco. "Me manda carta notarial por decir que mancha su honra y reputación. Anda, date un par de vueltas y que te dé el aire. ¿No voy a pensar que tú no eres interesada, que a ti te moviliza el amor, que tú has aguantado todo eso porque verdaderamente estás pensando en el padre de tu hijo o porque lo que te han ofrecido está muy bueno para que tú te olvides de tu dignidad? Que, por supuesto, tiene un precio. No sé si es muy alto o muy barato, pero lo tiene", arremetió.

'Peluchín' continuó su descargo cuestionando la postura de su examiga, recordándole las polémicas públicas que ha protagonizado con Álvaro Paz de la Barra. "Este comportamiento, las denuncias que has hecho públicas, lo que consta... A ver si cualquier juez te va a aceptar algo como eso cuando tú eres la artífice de lo que cualquiera puede opinar que tú y tu todavía esposo han dado de material y de imágenes bochornosas de todo lo que se han dicho durante todos estos años de matrimonio. Ahora resulta que está muy ofendida, que le mancha la honra la opinión de las consecuencias de sus actos que pueda yo dar", concluyó, dejando en claro que no piensa retractarse de sus palabras.

