Silvia Cornejo es captada junto a su esposo Jean Paul Gabuteau divirtiéndose tras polémico ampay con exnovia

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau fueron captados juntos durante una celebración realizada el último fin de semana, según imágenes difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’. En el material se observa a la exconductora de televisión compartiendo y bailando junto al empresario.

La aparición pública se produjo días después de que el empresario fuera ampayado con su expareja Analía Jiménez en actitudes comprometedoras. Estas nuevas imágenes fueron presentadas por los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre en el mencionado espacio televisivo.

Silvia Cornejo es captada junto a su esposo y genera sorpresa en Peluchín y Gigi

Las imágenes de Silvia Cornejo junto a su esposo Jean Paul Gabuteau fueron comentadas en el programa ‘Amor y Fuego’. Durante la emisión, Gigi Mitre se refirió al tema y señaló: “No lo puedo creer. Ella sabe cómo son las cosas y ha aceptado, y la otra también. Par de incondicionales”.

Por su parte, Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, afirmó que el empresario volvería a ser visto con Analía Jiménez en una situación similar y comentó: “Tienen una relación abierta. Tienen una poli-relación”.

¿Qué dijo Silvia Cornejo tras el ampay de su esposo con su ex?

Días atrás, tras la difusión de las imágenes emitidas por ‘Magaly TV: la firme’, en las que Jean Paul Gabuteau fue visto en el balcón de un departamento en actitudes cariñosas con su expareja Analía Jiménez, Silvia Cornejo decidió pronunciarse brevemente ante los medios.

En un primer momento, la exconductora evitó dar declaraciones y señaló: “Yo entiendo mucho su trabajo y lo respeto muchísimo, pero no quisiera declarar nada”. No obstante, luego agregó: “Lo único que voy a decir es que Jean Paul siempre va a ser el padre de mi hijo y va a tener mi respeto siempre. No voy a decir nada más”.