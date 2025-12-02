HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Sofía Franco envía carta notarial a 'Peluchín' y exige disculpas públicas por afirmar que persiguió a Álvaro Paz de la Barra: "Ha atentado contra mi honor"

Sofía Franco aseguró que los comentarios emitidos por Rodrigo González la afectan "en calidad de mujer y madre". Además, advirtió que tomará acciones legales si no se rectifica.

Sofía Franco exige disculpas públicas a Rodrigo González. Foto / Composición: LR
Sofía Franco exige disculpas públicas a Rodrigo González. Foto / Composición: LR

Sofía Franco envió una carta notarial a Rodrigo González, exigiendo una rectificación y disculpas públicas por declaraciones que - según afirma - afectan su imagen y dignidad.  La esposa de Álvaro Paz de la Barra notificó legalmente al conductor de espectáculos por asegurar que la presentadora habría conocido al exalcalde de La Molina tras verlo en una discoteca y perseguirlo al quedar impresionada por el auto que manejaba. 

Un conocido medio local difundió en exclusiva una fotografía de la misiva, en la que se lee que Franco solicita la rectificación de las declaraciones de González, ya que - según sostiene la exmodelo - estas faltan a la verdad y sugieren que ella sería una mujer interesada. La carta fue enviada el 1 de diciembre. 

Sofía Franco responde a Magaly Medina luego de que la conductora de ATV la amenazara por decir que ampay fue armado: 'Me encantaría verla en los tribunales'

Sofía Franco envió carta notarial a Rodrigo González

Sofía franco remitió una carta notarial a Rodrigo Gonzales por las declaraciones que el conductor de Willax Televisión brindó el pasado viernes 28 de noviembre. "La presente, que será cursada vía conducto notarial, tiene por finalidad manifestar que he tomado conocimiento de sus comentarios difundidos en el programa de televisión 'Amor y Fuego'", señala el documento. 

La esposa de Álvaro Paz de la Barra precisó que dichas afirmaciones son "ofensivas y perjudiciales" hacia su persona en "calidad de mujer y madre", tras emitirse un fragmento del programa titulado 'La decadencia de la imagen y carrera de Sofía Franco', así como por la manera en que González relató cómo conoció al padre de su hijo. También denunció "otros hechos, conductas y afirmaciones falsas y vejatorias" en su contra. "Dejando entrever que soy una mujer interesada y aprovechada (...) Ha atentado contra mi honor y mi dignidad de mujer y madre, ocasionándole malestar e indignación", se lee en la carta notarial. 

Así fue la incómoda reacción de Sofía Franco al ver el ampay de Álvaro Paz de la Barra con la modelo Andrea Cifuentes en discoteca

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Sofía Franco?

Rodrigo Gonzales, conocido como 'Peluchín', utilizó su espacio televisivo para revelar cómo habría conocido Sofía Franco a Álvaro Paz de la Barra. "¿Tú sabes cómo conoció Sofía a Álvaro", le preguntó el conductor a Gigi Mitri. "Lo vio saliendo de una discoteca en Larcomar y, por el carro, lo empezó a perseguir. Como le gustó el carro que tenía, lo empezó a perseguir y así lo conoció", aseguró en 'Amor y fuego'.

Pero eso no fue todo, Gonzales continuó su versión y agregó: "La historia romántica que cuentan es otra, para que se vea políticamente correcta. Yo le dije: ‘¿Cómo se te ocurre salir tomada y empezarlo a perseguir?’ “. Luego añadió: “Tenía un carrazo, me decía. Eso fue lo primero que le llamó la atención de él, la caña”. 

