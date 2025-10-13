Janick Maceta expone a influencers peruanos por callar ante la grave crisis que enfrenta el país: “Siguen con sus vidas perfectas”
La querida exreina de belleza Janick Maceta alzó su voz de protesta frente al silencio de varios influencers ante la situación que atraviesa el Perú.
Janick Maceta criticó duramente la actitud de los influencers peruanos frente a la crisis política y de inseguridad que azota el país, y que ha provocado muertes y movilizado protestas en la capital.
La exreina de belleza compartió un comunicado para alzar su voz de protesta y expresar su indignación ante la decisión de muchos de ellos de no involucrarse en esta grave situación, a pesar del gran alcance que poseen. “Siguen con sus vidas perfectas”, escribió la modelo de 31 años.
Janick Maceta y su fuerte crítica a influencers peruanos. Foto: Instagram.
Janick Maceta y su fuerte mensaje contra influencers
Janick Maceta, quien quedó como segunda finalista en el Miss Universo 2020, utilizó su cuenta oficial de Instagram para criticar a los influencers que se han mantenido en silencio ante la crisis que atraviesa el Perú.
“Comparten un post que no escribieron, que no pensaron, para ‘quedar bien’ y no ‘los cancelen’. Y luego siguen con la programación de contenido, evento, viaje, foto para el feed, historias de sus ‘vidas perfectas’. Perdón, pero no me hace sentido”, señaló en un comienzo la reina de belleza.
“Mientras nuestro país atraviesa otra crisis política, mientras siguen las olas de violencia, mientras el Congreso nos quiere ver la cara (una vez más) o simplemente, no suben nada, no dicen nada, con ustedes no es. (Les duele más la cancelada que la realidad de nuestro país). Pd: se los hice ‘aesthetic’ por si lo leen y tienen algo de conciencia. Sorry not sorry”, sentenció Janick, sin mencionar nombres y recibiendo el respaldo de sus seguidores.
Janick Maceta da desgarrador mensaje ante la crisis que atraviesa el Perú
Janick Maceta no dudó en pronunciarse sobre la ola de extorsiones, inseguridad y crisis política que atraviesa el Perú en las últimas semanas, mostrando su profundo pesar.
"Una vez más estamos aquí exigiendo justicia, porque cuando el miedo se vuelve rutina, el silencio ya no es opción. Duele, duele ver a mi Perú en manos de la ineptitud. Duele al ver tanta indiferencia frente al sufrimiento de su gente “, dijo la modelo en un video de TikTok.