Yarita Lizeth y Alejandro Páucar son pareja: ¿cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad?

Alejandro Páucar confirmó, a través de una transmisión en vivo, que es enamorado de Yarita Lizeth. | Foto: composición LR/Facebook

La oficialización del romance entre Yarita Lizeth y Alejandro Páucar ha generado gran expectativa entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo peruano. Más allá de la relación sentimental, los fanáticos han puesto la mirada en aspectos personales de la pareja que hasta ahora no eran tan conocidos. Uno de los detalles que más curiosidad ha despertado es la edad de ambos artistas y la diferencia que existe entre ellos, pues no todos sabían con exactitud cuánto tiempo los separa.

La cantante puneña y el hijo de Dina Páucar, figuras reconocidas dentro de la música folclórica, oficializaron su relación luego de fuertes rumores y una colaboración musical llamada 'Hola, ¿cómo estás?'. Este detalle añade un matiz especial: se trata de dos artistas que crecieron en paralelo y que hoy, con casi la misma edad, han decidido convertirse en enamorados.

¿Cuántos años tienen Yarita Lizeth y Alejandro Páucar y cuál es su diferencia de edad?

Yarita Lizeth nació el 28 de noviembre de 1989 en Juliaca, mientras que Alejandro Páucar llegó al mundo el 31 de diciembre de ese mismo año. La cantante puneña acaba de cumplir 36 años y el hijo de Dina Páucar alcanzará la misma edad en la víspera de Año Nuevo. En consecuencia, apenas un mes separa sus cumpleaños.

Para muchos, esta coincidencia aporta naturalidad a su vínculo, cuyo primer encuentro se dio en 2014, en la casa de la 'Diosa Hermosa del Amor'. En aquella ocasión, Yarita se encontraba grabando un programa junto a su madrina musical y fue allí donde conoció a Alejandro. Aunque ella más adelante se casó con el sueco Patric Lundberg y luego se separó de él este 2025, finalmente da inicio a una nueva etapa en su vida junto a su nueva pareja.

Dina Páucar y su reacción tras hacerse público el romance de su hijo con Yarita Lizeth

Tras la oficialización del romance, Dina Páucar expresó su alegría sin reservas. En una transmisión en vivo junto a Yarita Lizeth, la cantante de 56 años reaccionó con entusiasmo cuando los seguidores comenzaron a mencionar que era "suegra" de la 'Chinita del Amor' y no dudó en brindar palabras de apoyo a la pareja.

"Estoy feliz por mi niña hermosa. Que ella sea feliz y Alejandro sea feliz, yo soy más feliz", expresó, dejando en claro su aprobación. Incluso tuvo un gesto afectuoso con Yarita al besarla en la frente y reafirmar el cariño que siente por ella.