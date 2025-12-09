HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Yarita Lizeth y Alejandro Páucar son pareja: ¿cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad?

Uno de los detalles que más curiosidad ha despertado es la edad de ambos. Los cantantes Yarita Lizeth y Alejandro, el hijo de Dina Páucar, se volvieron enamorados tras varios años de haberse conocido.

Alejandro Páucar confirmó, a través de una transmisión en vivo, que es enamorado de Yarita Lizeth.
Alejandro Páucar confirmó, a través de una transmisión en vivo, que es enamorado de Yarita Lizeth. | Foto: composición LR/Facebook

La oficialización del romance entre Yarita Lizeth y Alejandro Páucar ha generado gran expectativa entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo peruano. Más allá de la relación sentimental, los fanáticos han puesto la mirada en aspectos personales de la pareja que hasta ahora no eran tan conocidos. Uno de los detalles que más curiosidad ha despertado es la edad de ambos artistas y la diferencia que existe entre ellos, pues no todos sabían con exactitud cuánto tiempo los separa.

La cantante puneña y el hijo de Dina Páucar, figuras reconocidas dentro de la música folclórica, oficializaron su relación luego de fuertes rumores y una colaboración musical llamada 'Hola, ¿cómo estás?'. Este detalle añade un matiz especial: se trata de dos artistas que crecieron en paralelo y que hoy, con casi la misma edad, han decidido convertirse en enamorados.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: ¡Son enamorados! Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma su relación con Yarita Lizeth: La vida nos ha traído sorpresas

lr.pe

¿Cuántos años tienen Yarita Lizeth y Alejandro Páucar y cuál es su diferencia de edad?

Yarita Lizeth nació el 28 de noviembre de 1989 en Juliaca, mientras que Alejandro Páucar llegó al mundo el 31 de diciembre de ese mismo año. La cantante puneña acaba de cumplir 36 años y el hijo de Dina Páucar alcanzará la misma edad en la víspera de Año Nuevo. En consecuencia, apenas un mes separa sus cumpleaños.

Para muchos, esta coincidencia aporta naturalidad a su vínculo, cuyo primer encuentro se dio en 2014, en la casa de la 'Diosa Hermosa del Amor'. En aquella ocasión, Yarita se encontraba grabando un programa junto a su madrina musical y fue allí donde conoció a Alejandro. Aunque ella más adelante se casó con el sueco Patric Lundberg y luego se separó de él este 2025, finalmente da inicio a una nueva etapa en su vida junto a su nueva pareja.

PUEDES VER: Dina Páucar le da su bendición a Yarita Lizeth tras revelarse que es pareja de su hijo Alejandro: Estoy feliz

lr.pe

Dina Páucar y su reacción tras hacerse público el romance de su hijo con Yarita Lizeth

Tras la oficialización del romance, Dina Páucar expresó su alegría sin reservas. En una transmisión en vivo junto a Yarita Lizeth, la cantante de 56 años reaccionó con entusiasmo cuando los seguidores comenzaron a mencionar que era "suegra" de la 'Chinita del Amor' y no dudó en brindar palabras de apoyo a la pareja.

"Estoy feliz por mi niña hermosa. Que ella sea feliz y Alejandro sea feliz, yo soy más feliz", expresó, dejando en claro su aprobación. Incluso tuvo un gesto afectuoso con Yarita al besarla en la frente y reafirmar el cariño que siente por ella.

Notas relacionadas
Dina Páucar le da su bendición a Yarita Lizeth tras revelarse que es pareja de su hijo Alejandro: "Estoy feliz"

Dina Páucar le da su bendición a Yarita Lizeth tras revelarse que es pareja de su hijo Alejandro: "Estoy feliz"

LEER MÁS
¡Son enamorados! Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma su relación con Yarita Lizeth: "La vida nos ha traído sorpresas"

¡Son enamorados! Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma su relación con Yarita Lizeth: "La vida nos ha traído sorpresas"

LEER MÁS
Yarita Lizeth habla sobre los rumores de romance con hijo de Dina Páucar: "Él es lindo"

Yarita Lizeth habla sobre los rumores de romance con hijo de Dina Páucar: "Él es lindo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mario Irivarren sorprende al revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

Mario Irivarren sorprende al revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

LEER MÁS
¡Son enamorados! Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma su relación con Yarita Lizeth: "La vida nos ha traído sorpresas"

¡Son enamorados! Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma su relación con Yarita Lizeth: "La vida nos ha traído sorpresas"

LEER MÁS
Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

LEER MÁS
Dina Páucar le da su bendición a Yarita Lizeth tras revelarse que es pareja de su hijo Alejandro: "Estoy feliz"

Dina Páucar le da su bendición a Yarita Lizeth tras revelarse que es pareja de su hijo Alejandro: "Estoy feliz"

LEER MÁS
Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

LEER MÁS
Melissa Klug estalla contra Bryan Torres y lo bota a gritos de la casa de Samahara Lobatón: “Él no se quería ir”

Melissa Klug estalla contra Bryan Torres y lo bota a gritos de la casa de Samahara Lobatón: “Él no se quería ir”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Espectáculos

Mónica Zevallos volvería a Panamericana TV, pero no fue presentada para no opacar a Gisela Valcárcel, según Pati Lorena

¿A qué hora y dónde ver 'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano este domingo 7 de diciembre?

¿Qué preguntas responderá Tilsa Lozano en El valor de la verdad?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025