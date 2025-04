El modelo Diego Rodríguez decidió pronunciarse tras los rumores en redes sociales sobre una posible traición a su pareja, Tammy Parra. En las últimas horas, se viralizó un video de la violenta reacción de Hugo García hacia un joven que lo estaba grabando. En el clip, García aparece visiblemente alterado, lo que desató una serie de teorías y comentarios que rápidamente se viralizaron. Por su parte, el exguerrero salió al frente para justificarse, diciendo que le habían faltado el respeto.

En medio de la controversia, algunos usuarios especularon que la explosiva reacción de Hugo García habría sido una forma de "cubrir" a Diego Rodríguez, ya que muchos afirmaban que el modelo aparecía en el fondo junto a una joven rubia. Sin embargo, Rodríguez desmintió rotundamente estas acusaciones y presumió en redes sociales su relación romántica con la influencer mexicana Tammy Parra.

Diego Rodríguez desmiente rumores y se luce feliz con Tammy Parra

El influencer Ric La Torre compartió en su cuenta de TikTok que se comunicó con Diego Rodríguez tras los rumores que indicaban que él aparecía en el video viral de Hugo García junto a una joven misteriosa. Ante la especulación, Rodríguez aclaró que no es él quien aparece en el fondo del video y mostró pruebas contundentes de su ubicación. El modelo reveló que se encuentra en México desde hace varios días, disfrutando de tiempo con su pareja, Tammy Parra.

En el mensaje enviado a Ric La Torre, Rodríguez explicó: "Ric, hermano. Estoy en México desde el miércoles con mi novia preparando un video que sale el lunes jeje no vayas a decir nada del video". Además, el modelo proporcionó una foto tomada en el aeropuerto con fecha del 16 de abril, confirmando su presencia en el país y desmintiendo cualquier vínculo con los rumores que lo involucraban en el viral.

Para respaldar aún más esta versión, Tammy Parra hizo una publicación en Instagram junto con Diego Rodríguez. En sus cuentas, ambos compartieron el video mencionado por el modelo, en el que se muestran haciendo paracaidismo juntos. En las imágenes, la pareja aparece con el equipo de paracaidismo y se dan un beso antes de saltar. "Hasta el fin del mundo", fue el mensaje romántico que acompañó el video, reafirmando la estabilidad de su relación, que había sido objeto de rumores de separación debido a la menor frecuencia de sus publicaciones juntos en redes sociales.

Hugo García responde tras video viral de su reacción violenta

Hugo García, exintegrante de ‘Esto es guerra’, se encuentra en el centro de la controversia luego de la viralización de un video en el que se le observa reaccionando violentamente en el Boulevard de Asia. En las imágenes, el modelo parece estar alterado, enfrentándose a un grupo de personas y lanzando al suelo el celular de uno de ellos. Según explicó el propio Hugo, este altercado ocurrió después de que un grupo de jóvenes lo abordara repetidamente con comentarios inapropiados mientras disfrutaba de un momento privado.

Tras la difusión del video, Hugo García se pronunció a través de una conversación con el influencer Ric La Torre, en la que reconoció que su reacción fue excesiva, pero defendió su derecho a la privacidad. "Soy un ser humano que tiene límites... no tengo problemas con que me saluden o me pidan fotos, pero cuando lo hacen para molestar o faltar el respeto, tampoco esperen que reaccione con una sonrisa", afirmó el ex de Alessiaa Rovegno.