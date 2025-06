Tammy Parra y Diego Rodríguez terminaron su relación y esto dijeron ambos sobre su ruptura: "Amar a veces es soltar"

Después de casi un año de relación, los influencers Tammy Parra y Diego Rodríguez anunciaron su separación a través de comunicados en sus redes sociales. Ambos expresaron que, aunque el amor no se ha extinguido, sus caminos han tomado rumbos diferentes, destacando el respeto y la admiración que aún sienten el uno por el otro.

La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes habían seguido de cerca su historia de amor desde sus inicios en marzo de 2024. La pareja se había consolidado como una de las más queridas en plataformas como Instagram y TikTok, compartiendo momentos de su vida juntos y mostrando una conexión que inspiraba a muchos.

Diego Rodríguez y Tammy Parra anuncian su separación

El modelo peruano Diego Rodríguez compartió en sus historias de Instagram un mensaje en el que reflexionó sobre el amor y la importancia de soltar cuando los caminos se separan. "Se cree que terminar una relación es exclusivamente cuando el amor se acaba, pero a veces los caminos se separan y es ahí cuando entiendes que amar también es dejar ir", escribió Rodríguez

Por su parte, la influencer mexicana Tammy Parra también utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud por la etapa vivida junto a Diego. "Le agradezco todo lo aprendido en esa etapa tan increíble que vivimos juntos", manifestó Parra, dejando entrever la complejidad emocional que atraviesa .

Reacciones en redes sociales y postura de Diego Rodríguez

Tras el anuncio de la ruptura, Diego Rodríguez publicó un video en TikTok donde aclaró que no compartirá su proceso emocional en redes sociales. "No va a haber ninguna reacción emocional mía en redes sociales. Hoy voy a continuar compartiendo mi contenido, pero no voy a compartir mi proceso emocional", afirmó el modelo .

Rodríguez también lamentó los ataques que ha recibido, especialmente de mujeres, quienes, según él, buscan hacerlo sentir mal. "Hubo bastante gente, realmente insensible, sobre todo chicas. Se me hace muy loco como buscan hacerme sentir mal por cosas que tienen en su propia cabeza", expreso.

El impacto de la ruptura en Tammy Parra y sus seguidores

Tammy Parra, conocida por su cercanía con sus seguidores, ha compartido mensajes que reflejan su dolor tras la separación. Aunque ha intentado transmitir serenidad y madurez, sus publicaciones dejan entrever lo complejo de este momento para ella .

La influencer ha recibido numerosas muestras de apoyo por parte de su comunidad, quienes la ven como una figura cercana y auténtica. Este respaldo ha sido fundamental para Tammy en este proceso de duelo, que, debido a su exposición pública, se ha convertido en un episodio compartido con sus seguidores.