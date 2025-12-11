La famosa influencer mexicana Tammy Parra reveló por primera vez el motivo de su ruptura con Diego Rodríguez, modelo peruano y exnovio de la exmiss Perú Janick Maceta. En un video publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido apareció junto Héctor Klunder, a quien oficializó como su nueva pareja tras haber sido su mejor amigo y manager.

La también tiktoker de 23 años explicó que, mientras mantenía una relación a distancia con el peruano, se dio cuenta de que tenía sentimientos de amor hacia Klunder. Por esa razón decidió poner fin a su romance con el modelo. “Le termine por teléfono”, contó Parra, quien anunció su ruptura en junio de este año tras casi diez meses juntos.

Tammy Parra revela que terminó con Diego Rodríguez porque se enamoró de su manager

La mexicana Tammy Parra contó detalles de cómo empezó su relación con Héctor Klunder. Según contó, él empezó como su manager hasta convertirse en su confidente y mejor amigo. Sin embargo, no se dio cuenta de que sus sentimientos hacia él habían cambiado hasta que, un día, Klunder le confesó que enfrentaba una complicada enfermedad, lo que preocupó a la influencer.

“Fuimos a mi depa a ver una peli y como que yo estaba muy triste, no entendía qué me pasaba. Cuando él se iba a ir, lo abracé y le dije: ‘Quiero que sepas que eres la persona más importante para mí, eres mi alma gemela, nunca te voy a dejar’. Nos volteamos a ver y lo supe, y dije: ‘Me gusta'”, contó Parra en un video compartido en sus redes.

Tammy Parra llamó por teléfono a Diego Rodríguez para terminar la relación

Luego de descubrir que estaba enamorada de su manager, Tammy Parra decidió no prolongar más la situación con Diego Rodríguez y se comunicó con él por teléfono para poner fin a la relación. “Le marqué y le dije: ‘Sabes qué, muchas gracias por todo’. De verdad que es una persona que quiero mucho, que también era mi amigo, mi pareja, mi todo; pero como que me di cuenta de que quien realmente me importaba y me gustaba era Héctor”, compartió.

“Le dije: ‘Quiero que sepas que te quiero, que aquí estoy, pero Héctor me necesita en este momento, así que terminamos’. Entonces, lo terminé por llamada”, explicó la mexicana.

Luego, sostuvo una conversación con el modelo peruano, en la que ambos llegaron a un buen entendimiento y acordaron lanzar un comunicado conjunto anunciado el fin a su romance.