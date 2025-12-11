HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Influencer Tammy Parra revela que dejó al modelo peruano Diego Rodríguez porque se enamoró de su mánager: “Lo terminé por llamada”

Tiktoker mexicana Tammy Parra contó los motivos que la llevaron a terminar, en junio de este año, su relación con Diego Rodríguez, exchico reality y exnovio de Janick Maceta.

Diego Rodríguez Doig cuenta actualmente con 32 años. Foto: Composición LR/Youtube/Instagram.
Diego Rodríguez Doig cuenta actualmente con 32 años. Foto: Composición LR/Youtube/Instagram.

La famosa influencer mexicana Tammy Parra reveló por primera vez el motivo de su ruptura con Diego Rodríguez, modelo peruano y exnovio de la exmiss Perú Janick Maceta. En un video publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido apareció junto Héctor Klunder, a quien oficializó como su nueva pareja tras haber sido su mejor amigo y manager.

La también tiktoker de 23 años explicó que, mientras mantenía una relación a distancia con el peruano, se dio cuenta de que tenía sentimientos de amor hacia Klunder. Por esa razón decidió poner fin a su romance con el modelo. “Le termine por teléfono”, contó Parra, quien anunció su ruptura en junio de este año tras casi diez meses juntos.  

TE RECOMENDAMOS

REVELADOR: EL VERDADERO ORIGEN DE NAVIDAD Y OTRAS FIESTAS PAGANAS” | ASTROMOOD

PUEDES VER: Exchico reality Diego Rodríguez rompe su silencio tras ruptura con influencer Tammy Parra: 'No sé si me juzguen'

lr.pe

Tammy Parra revela que terminó con Diego Rodríguez porque se enamoró de su manager

La mexicana Tammy Parra contó detalles de cómo empezó su relación con Héctor Klunder. Según contó, él empezó como su manager hasta convertirse en su confidente y mejor amigo. Sin embargo, no se dio cuenta de que sus sentimientos hacia él habían cambiado hasta que, un día, Klunder le confesó que enfrentaba una complicada enfermedad, lo que preocupó a la influencer.  

“Fuimos a mi depa a ver una peli y como que yo estaba muy triste, no entendía qué me pasaba. Cuando él se iba a ir, lo abracé y le dije: ‘Quiero que sepas que eres la persona más importante para mí, eres mi alma gemela, nunca te voy a dejar’. Nos volteamos a ver y lo supe, y dije: ‘Me gusta'”, contó Parra en un video compartido en sus redes.

PUEDES VER: Tammy Parra y Diego Rodríguez terminaron su relación y esto dijeron ambos sobre su ruptura: 'Amar a veces es soltar'

lr.pe

Tammy Parra llamó por teléfono a Diego Rodríguez para terminar la relación

Luego de descubrir que estaba enamorada de su manager, Tammy Parra decidió no prolongar más la situación con Diego Rodríguez y se comunicó con él por teléfono para poner fin a la relación. “Le marqué y le dije: ‘Sabes qué, muchas gracias por todo’. De verdad que es una persona que quiero mucho, que también era mi amigo, mi pareja, mi todo; pero como que me di cuenta de que quien realmente me importaba y me gustaba era Héctor”, compartió.

“Le dije: ‘Quiero que sepas que te quiero, que aquí estoy, pero Héctor me necesita en este momento, así que terminamos’. Entonces, lo terminé por llamada”, explicó la mexicana.

Luego, sostuvo una conversación con el modelo peruano, en la que ambos llegaron a un buen entendimiento y acordaron lanzar un comunicado conjunto anunciado el fin a su romance.

Notas relacionadas
Miss Cosmo 2025: fecha, hora, dónde ver y cómo votar por Kelin Rivera en la final

Miss Cosmo 2025: fecha, hora, dónde ver y cómo votar por Kelin Rivera en la final

LEER MÁS
Exchica reality Yamila Piñero impacta al reaparecer y anuncia sorpresivo matrimonio con misterioso galán: “Quiero compartir esta locura”

Exchica reality Yamila Piñero impacta al reaparecer y anuncia sorpresivo matrimonio con misterioso galán: “Quiero compartir esta locura”

LEER MÁS
Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo consigue el dinero para pagar su exclusivo penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo consigue el dinero para pagar su exclusivo penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

LEER MÁS
Lesly Águila y Cielo Fernández dan positivo a Covid-19 y preocupan a los fans de Corazón Serrano: “Están llevando atención”

Lesly Águila y Cielo Fernández dan positivo a Covid-19 y preocupan a los fans de Corazón Serrano: “Están llevando atención”

LEER MÁS
Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

LEER MÁS
Melissa Paredes analiza demandar a Magaly Medina pese a su rectificación en vivo: “Le exhorto a no pronunciarse sobre mi hija”

Melissa Paredes analiza demandar a Magaly Medina pese a su rectificación en vivo: “Le exhorto a no pronunciarse sobre mi hija”

LEER MÁS
Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Espectáculos

Paolo Guerrero revela cómo fue convencido para conducir el nuevo podcast de María Pía: “Me tome unos días para pensarlo”

Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025