Romina Gachoy confiesa que oferta para participar en reality extranjero causó una crisis en su relación con Jean Paul Santa María

"Es alejarme de los chicos", declaró la uruguaya sobre distanciarse de sus hijos si aceptara una propuesta para participar en un reality en España, lo cual provocó un desacuerdo con Jean Paul.

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María tienen un hijo en común. Foto: composición LR/difusión
Romina Gachoy y Jean Paul Santa María tienen un hijo en común. Foto: composición LR/difusión

La uruguaya Romina Gachoy declaró sobre la crisis que atraviesa su relación con Jean Paul Santa María, luego de que una propuesta laboral para participar en un reality en España habría afectado a la pareja. A través de una llamada en 'América hoy', la modelo explicó que tiene dudas sobre aceptar esta oferta de trabajo.

Durante la entrevista, la modelo, quien tiene la custodia de los dos hijos de Angie Jibaja, señaló que viajar al extranjero por tres meses implicaría alejarse de sus hijos, fue un punto clave en el conflicto. “Definitivamente esto nos ha movido mucho el piso… no es cualquier decisión… es ir a España, es alejarme de los chicos… son tres meses”, aclaró la pareja de Jean Paul Santa María.

Romina Gachoy confiesa la verdadera razón de su crisis con Jean Paul

Romina Gachoy explicó que decidió expresar lo que siente a través de un live en redes sociales, en el que habló abiertamente de la propuesta laboral que recibió para participar en un reality en España. Según detalló, esta oportunidad generó dudas sobre su futuro sentimental, ya que siempre ha priorizado a su familia, incluso por encima de sus aspiraciones profesionales. “Cada vez que ha pasado situaciones así en nuestra relación, siempre yo he dicho no a todo y listo. Y me he quedado con mi familia”, expresó, dejando entrever que el conflicto no es aislado.

La conductora Ethel Pozo le consultó si el problema se debía únicamente a la propuesta en el extranjero o si respondía a un tema más profundo como pareja. Ante ello, la uruguaya fue clara al señalar que la posibilidad de viajar removió aspectos que ya existían en la relación. “Es un tema definitivamente de desacuerdo… cada vez que ha pasado situaciones así en nuestra relación, siempre yo he dicho no a todo y listo. Y me he quedado con mi familia”, afirmó.

La modelo también se refirió la exposición mediática que ambos enfrentan y cómo esta influye en la imagen que proyectan. “Los dos siempre intentamos poner la mejor cara a cualquier tipo de situación… a veces te obliga a tener que mostrar una imagen y a veces no es real”, sostuvo. Además, la uruguaya resaltó que no suele mostrar sus sentimientos en público y que esta experiencia fue particularmente difícil para ella. “No soy una persona que aflore nunca mi sentimiento… siempre intento ponerle mejor cara a cualquier situación”, concluyó.

