Madre de Angie Jibaja desmiente que su hija haya iniciado relación con su pareja y anuncia acciones legales

Madre de Angie Jibaja negó categóricamente que exista un triangulo amoroso familiar. Además, exigió disculpas públicas por parte de la periodista Cecilia Gutiérrez.

Madre de Angie Jibaja descarta que exista un triángulo amoroso familiar. Foto / Composición: LR
Madre de Angie Jibaja descarta que exista un triángulo amoroso familiar. Foto / Composición: LR

Maggie Liza, madre de Angie Jibaja, decidió dar un paso al frente y responder fuerte y claro a los señalamientos en contra de su hija, quien, según medios chilenos, habría sobrepasado los límites del escándalo habitual. La progenitora de la popular 'Chica de los tatuajes' no calló más y emitió un comunicado donde rechaza categóricamente cualquier insinuación de injurias y en ofensa del honor al difundir que existe un triángulo amoroso familiar.

En la misiva, Maggie Liza descarta por completo que Angie Jibaja haya iniciado una relación amorosa con su pareja. Además, remarca que no existe ningún "sustento fáctico, documental o testimonial" que respalde dicho rumor y que las noticias rebotadas por un conocido medio peruano son absolutamente falsas. Por ello, la madre de la exmodelo exigió disculpas públicas por parte la periodista chilena Cecilia Gutiérrez, quien fue la primera en difundir la cuestionada información.

PUEDES VER: Angie Jibaja es acusada de tener un romance con la pareja de su madre e irse a vivir con él: 'Me pongo mal, me pongo triste'

lr.pe

Madre de Angie Jibaja descarta que exista un triángulo amoroso familiar

"Negamos de manera absoluta y categórica dichas afirmaciones. Son falsas, maliciosas y carentes de cualquier sustento fáctico, documental o testimonial. No existe ni ha existido jamás situación alguna que se asemeje a lo señalado”, se lee en las primeras líneas del comunicado emitido por la madre de Angie Jibaja.

En una segunda parte, la misiva explica: “Angie Jibaja se encuentra actualmente alejada de los medios de comunicación y en tratamiento médico, por lo que este tipo de afirmaciones irresponsables resultan particularmente graves y dañinas para su estabilidad emocional y su proceso de recuperación”.

PUEDES VER: Romina Gachoy responde fuerte a Angie Jibaja tras denuncia por sus hijos con Jean Paul Santa María: 'Está hablando sin pruebas'

lr.pe

Familia de Angie Jibaja exige que retiren cualquier contenido malintencionado

Por último, el comunicado rechaza cualquier uso del nombre de Angie Jibaja y su familia como "insumo de farándula o entretenimiento", sobre todo si son para "inventar historias aberrantes" que "solo buscan generar morbo, exposición mediática y réditos personales a costa del daño ajeno".

"Informamos que hemos encomendado a nuestro equipo jurídico iniciar y perseguir todas las acciones legales que corresponda, en sede civil y penal, contra quienes resulten responsables de la emisión, reproducción, amplificación o aprovechamiento de estas afirmaciones injuriosas y difamatorias. Recordemos que la libertad de expresión no ampara la calumnia", concluye el comunicado.

