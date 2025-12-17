Kenyi Succar se someterá a delicada operación por tumor maligno: “Tengo nervios”
El productor musical y hermano de Tony Succar compartió su estado de ánimo antes de someterse a considerada intervención.
- Romina Gachoy revela nueva crisis en su relación con Jean Paul Santamaría: “No deseo hacer nada con él”
- Paco Bazán se muestra dolido y acusa a Erick Delgado de sumarse a campaña en su contra: “Mandó un comunicado a mis espaldas”
Kenyi Succar, hermano de Tony Succar e hijo de Mimy Succar, informó que este miércoles se someterá a una operación debido a un posible cáncer de tiroides. A través de sus redes sociales, el músico compartió un mensaje en el que expresó sus emociones antes de la intervención.
“Ya me tocó el día, mañana tengo mi cirugía de la tiroides, me detectaron un 70% de tener cáncer a la tiroides. Aunque tengo nervios, yo sé voy a estar bien y tengo mucha fe en que Dios está conmigo. Tengo mucha tranquilidad por todas las oraciones, mensajes, comentarios, estoy eternamente agradecido”, indicó Succar, transmitiendo esperanza y fortaleza.
TE RECOMENDAMOS
FRANK MENDIZÁBAL REVELA SU CONEXIÓN CON EL MÁS ALLÁ | MÉDIUM Y TAROTISTA | ASTROMOOD
Diagnóstico y evolución del tumor
Hace meses, Kenyi reveló que debía someterse a una operación por un tumor maligno detectado en la tiroides, considerado de bajo riesgo y baja agresividad. Todo comenzó cuando un nódulo fue hallado en exámenes iniciales, que en ese momento no mostraron problemas graves.
Con el paso del tiempo, el crecimiento del nódulo generó nuevos análisis que confirmaron la presencia de un tumor maligno. Esta noticia motivó al artista a mantener informados a sus seguidores sobre su estado de salud, mostrando transparencia y coraje frente a la situación.
Kenyi agradece el apoyo de familiares, amigos y seguidores
Pese a la complicada situación, Kenyi destacó la importancia del respaldo recibido. “Me siento bien, no me siento solo, me siento con mucho apoyo. Para cualquier persona que está pasando por una situación delicada, yo sé que Dios está contigo, ya estás curado, vamos a estar bien, vamos a estar curados, vamos a pasar estas navidades con nuestras familias, con alegría, vamos a salir de esto con muchas fuerzas de dar alegría al mundo”, expresó con esperanza.
Al finalizar su mensaje, el músico agradeció nuevamente a quienes lo acompañan: “Gracias por todo, los quiero mucho, vamos a estar bien, seguimos adelante”, concluyó Kenyi Succar, transmitiendo optimismo a sus seguidores.