HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Elecciones 2026 y asesinan a periodista | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

César BK denuncia agresión en reality colombiano ‘Titanes del Olimpo’: “Espero que tomen la decisión correcta”

El cantautor peruano, César BK, expuso un tenso episodio vivido dentro del programa y pidió medidas severas tras lo ocurrido.

César BK denuncia agresión en reality colombiano ‘Titanes del Olimpo’: “Espero que tomen la decisión correcta”
César BK denuncia agresión en reality colombiano ‘Titanes del Olimpo’: “Espero que tomen la decisión correcta”

La participación de César BK en el reality colombiano 'Titanes del Olimpo' quedó marcada por un hecho polémico. El artista peruano denunció haber sido víctima de una agresión por parte de uno de sus compañeros durante una dinámica del programa, situación que generó rechazo entre los demás concursantes y una fuerte reacción en redes sociales.

El episodio se difundió mediante un video compartido por el propio cantante, donde se aprecia el momento exacto en que otro participante se acerca por la espalda y lo empuja con fuerza, provocando su caída. Tras lo ocurrido, varios integrantes del formato expresaron su indignación y solicitaron una sanción inmediata.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUDES VER: César BK llegó a Premios Lo Nuestro y confesó que su canción fue criticada por el público peruano: 'Pero no importa'

lr.pe

César BK denuncia agresión en ‘Titanes del Olimpo’

Luego de la difusión de las imágenes, César BK utilizó sus plataformas digitales para pronunciarse y exigir una decisión justa por parte de la producción. “Espero que tomen la decisión correcta”, escribió el artista al acompañar el clip que rápidamente se viralizó.

En un segundo video, el intérprete ofreció un descargo más extenso y explicó cómo vivió el momento. Afirmó que no respalda la violencia bajo ninguna circunstancia y reconoció que su reacción pudo no haber sido la mejor, aunque dejó en claro su molestia por lo sucedido.

César BK se pronuncia tras el incidente en el reality colombiano

“Un ataque premeditado, un ataque por la espalda. No quiero justificar mi reacción, tal vez no reaccioné de la mejor manera. Jamás voy a ser partícipe de la violencia”, expresó el cantautor peruano en su mensaje, visiblemente afectado por la situación.

Asimismo, ofreció disculpas a sus seguidores y reconoció que el episodio no representa el ejemplo que desea transmitir. “Yo estoy muy molesto y quiero pedirle disculpas también a toda mi gente por mi reacción. No es el ejemplo que le quiero dar a mis seguidores”, señaló, dejando abierta la posibilidad de aceptar una sanción si así lo decide la producción.

PUEDES VER: César BK lanza potente indirecta contra Leslie Shaw durante los Premios Heat 2025 en Colombia: 'Las cantantes que hablan tonterías se callen'

lr.pe

César BK y su entusiasmo por representar al Perú en Colombia

Días antes del incidente, César BK había manifestado su emoción por formar parte de 'Titanes del Olimpo', un proyecto que consideró una oportunidad para crecer profesionalmente. El artista aseguró que su ingreso al reality no implica dejar de lado su carrera musical.

“Es algo nuevo para mí, pero no quiere decir por nada del mundo que dejaré la música. Al contrario, a través de este reality trato de internacionalizarme y conquistar el mercado de Colombia”, afirmó en una entrevista previa a la polémica.

Notas relacionadas
Panamericana TV lanza ‘La granja VIP Perú’, reality donde 18 famosos deberán trabajar la tierra y vivir sin lujos

Panamericana TV lanza ‘La granja VIP Perú’, reality donde 18 famosos deberán trabajar la tierra y vivir sin lujos

LEER MÁS
Alejandra Baigorria confiesa que dejará los realities para siempre en 2026 por importante razón: “En la búsqueda del bebito”

Alejandra Baigorria confiesa que dejará los realities para siempre en 2026 por importante razón: “En la búsqueda del bebito”

LEER MÁS
Paloma Fiuza se quiebra tras recibir dura evaluación de chef durante su participación en reality chileno: "No lo hice bien"

Paloma Fiuza se quiebra tras recibir dura evaluación de chef durante su participación en reality chileno: "No lo hice bien"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lucecita Ceballos confiesa el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

Lucecita Ceballos confiesa el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

LEER MÁS
Empresario admite fracaso tras pagar S/30.000 por show de Christian Cueva y Pamela Franco: "Ni para recuperar"

Empresario admite fracaso tras pagar S/30.000 por show de Christian Cueva y Pamela Franco: "Ni para recuperar"

LEER MÁS
Paul Michael, novio de Pamela López, habla por primera vez tras intervención quirúrgica: “No me dolió nada”

Paul Michael, novio de Pamela López, habla por primera vez tras intervención quirúrgica: “No me dolió nada”

LEER MÁS
Christian Cueva sorprende al enviar inesperado saludo a Magaly en pleno escenario: “Saludos, tía. Dios te bendiga”

Christian Cueva sorprende al enviar inesperado saludo a Magaly en pleno escenario: “Saludos, tía. Dios te bendiga”

LEER MÁS
Tilsa Lozano impacta al confesar que ama a su expareja Miguel Hidalgo 'Miguelón': "Es el papá de mis hijos"

Tilsa Lozano impacta al confesar que ama a su expareja Miguel Hidalgo 'Miguelón': "Es el papá de mis hijos"

LEER MÁS
Andy V confirma su candidatura a diputado para 2026 y genera indignación entre internautas: “Chiste sin gracia”

Andy V confirma su candidatura a diputado para 2026 y genera indignación entre internautas: “Chiste sin gracia”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Qué significa el final de 'IT: Welcome to Derry': cómo conecta con las películas, la temporada dos y todos los detalles

Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

FC Cajamarca, club que está interesado en contratar a Hernán Barcos, estaría en aprietos financieros por no pagar a sus jugadores: ''No es la maravilla''

Espectáculos

Ethel Pozo se va del país tras ausentarse de ‘América hoy’: "(Como siempre) detrás de mis sueños"

Edwin Guerrero confiesa que ‘Corazón Serrano’ enfrentó discriminación por su nombre: “Juzgaron mucho”

Empresario admite fracaso tras pagar S/30.000 por show de Christian Cueva y Pamela Franco: "Ni para recuperar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025