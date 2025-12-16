La participación de César BK en el reality colombiano 'Titanes del Olimpo' quedó marcada por un hecho polémico. El artista peruano denunció haber sido víctima de una agresión por parte de uno de sus compañeros durante una dinámica del programa, situación que generó rechazo entre los demás concursantes y una fuerte reacción en redes sociales.

El episodio se difundió mediante un video compartido por el propio cantante, donde se aprecia el momento exacto en que otro participante se acerca por la espalda y lo empuja con fuerza, provocando su caída. Tras lo ocurrido, varios integrantes del formato expresaron su indignación y solicitaron una sanción inmediata.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

César BK denuncia agresión en ‘Titanes del Olimpo’

Luego de la difusión de las imágenes, César BK utilizó sus plataformas digitales para pronunciarse y exigir una decisión justa por parte de la producción. “Espero que tomen la decisión correcta”, escribió el artista al acompañar el clip que rápidamente se viralizó.

En un segundo video, el intérprete ofreció un descargo más extenso y explicó cómo vivió el momento. Afirmó que no respalda la violencia bajo ninguna circunstancia y reconoció que su reacción pudo no haber sido la mejor, aunque dejó en claro su molestia por lo sucedido.

César BK se pronuncia tras el incidente en el reality colombiano

“Un ataque premeditado, un ataque por la espalda. No quiero justificar mi reacción, tal vez no reaccioné de la mejor manera. Jamás voy a ser partícipe de la violencia”, expresó el cantautor peruano en su mensaje, visiblemente afectado por la situación.

Asimismo, ofreció disculpas a sus seguidores y reconoció que el episodio no representa el ejemplo que desea transmitir. “Yo estoy muy molesto y quiero pedirle disculpas también a toda mi gente por mi reacción. No es el ejemplo que le quiero dar a mis seguidores”, señaló, dejando abierta la posibilidad de aceptar una sanción si así lo decide la producción.

César BK y su entusiasmo por representar al Perú en Colombia

Días antes del incidente, César BK había manifestado su emoción por formar parte de 'Titanes del Olimpo', un proyecto que consideró una oportunidad para crecer profesionalmente. El artista aseguró que su ingreso al reality no implica dejar de lado su carrera musical.

“Es algo nuevo para mí, pero no quiere decir por nada del mundo que dejaré la música. Al contrario, a través de este reality trato de internacionalizarme y conquistar el mercado de Colombia”, afirmó en una entrevista previa a la polémica.