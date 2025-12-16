HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Alejandra Baigorria sorprende con enormes compras para las canastas navideñas de sus trabajadores: “Me encanta”

La empresaria Alejandra Baigorria dejó ver el detrás de cámaras de una jornada intensa que despertó elogios y miles de reacciones en redes sociales.

Alejandra Baigorria sorprende con enormes compras para las canastas navideñas de sus trabajadores: "Me encanta"
Alejandra Baigorria sorprende con enormes compras para las canastas navideñas de sus trabajadores: “Me encanta”

Alejandra Baigorria volvió a colocarse en el ojo público tras compartir cómo se preparó para entregar canastas navideñas a los colaboradores de sus negocios. La influencer mostró cada paso de una compra masiva que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

La exposición del proceso generó comentarios divididos, aunque también resaltó el vínculo que mantiene con su equipo de trabajo. Las imágenes circularon con rapidez y despertaron curiosidad por el alcance real de esta iniciativa.

Alejandra Baigorria confiesa su plan de convertirse en madre y admite que ya tiene nombres para su bebé

lr.pe

Alejandra Baigorria y las canastas navideñas para sus trabajadores

La creadora de contenido difundió videos desde un conocido supermercado mayorista, donde apareció con carritos repletos de productos destinados a las canastas que entregará a su personal. En las imágenes se observa una compra de gran volumen que llamó la atención por la cantidad de artículos.

Según lo mostrado en redes sociales, el desembolso habría superado los 22 mil soles. La propia empresaria detalló que la preparación incluye más de un centenar de canastas para distintas áreas de sus compañías.

Alejandra Baigorria detalla el proceso y el esfuerzo detrás de la compra

Durante la grabación, la popular ‘Gringa de Gamarra’ explicó cómo organizó la logística para atender a todos sus colaboradores. “Hoy día comenzamos el día yendo a Makro a comprar todas las cosas de mis canastas, hicimos 120 canastas, todavía no las hago, pero mañana es mi primer desayuno de AB que son 90 trabajadores y luego tenemos el de D ART salón, donde somos 40”, contó.

La empresaria también resaltó el desgaste físico que implicó la jornada, aunque dejó claro que disfruta cada etapa del proceso. “Me toca duro, pero a mí me encanta armar las canastas, me encanta ver cada detalle. Hicimos un live durante todas las compras que fueron como 3 horas, tuvimos 12 mil conectados. Tuvimos que cargar, empujar, fueron como cuatro camioncitos para llevar todo y ahora nos toca armar las canastas”, añadió.

Alejandra Baigorria debuta como actriz de doblaje en la película 'Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados': 'Un desafío salir de mi zona de confort'

lr.pe

Reacciones en redes por el gesto de Alejandra Baigorria

El contenido no tardó en provocar respuestas entre los usuarios. Muchos destacaron el compromiso de Alejandra Baigorria con su equipo y el detalle mostrado hacia quienes trabajan con ella.

Otros comentarios cuestionaron el destino del gasto o sugirieron priorizar ayudas distintas. “Me sorprende, eres una gran jefa”, “Por eso te va bien”, “Dios bendice a quien hace bien las cosas”, fueron algunos de los mensajes.

