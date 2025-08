Renzo Spraggon fue consultado luego de que se difundieran versiones sobre un supuesto acercamiento con Pamela López, actual pareja de Paul Michael y exesposa del futbolista Christian Cueva. Estas declaraciones se dieron después de que la modelo argentina, Macarena Gastaldo, afirmara en el programa 'Magaly TV la Firme' que ambos se habrían besado en una discoteca donde también habría estado su actual pareja.

Gastaldo afirmó que cuenta con un testigo que presenció lo sucedido. Relató que el modelo argentino y Pamela López compartieron un momento de cercanía en los baños de un box en una discoteca de Lima. Según dijo, el testigo habría observado el hecho mientras Paul Michael se había ausentado brevemente. La historia generó reacciones inmediatas en redes sociales y medios de comunicación.

Renzo Spraggon evita desmentir supuesto beso con Pamela López

Al ser abordado por la prensa, Renzo Spraggon prefirió no entrar en detalles. Afirmó que no tiene por qué darle explicaciones a nadie y que en este momento se encuentra soltero, además señaló que si la otra persona tiene pareja, no es un tema que le preocupe, ya que no es su problema, al ser cuestionado por las declaraciones de la modelo argentina, el exchico reality aseguro que no entendía por qué Gastaldo hablaba de él. "No tengo nada que decir, los caballeros no tenemos memoria".

Las cámaras lo encontraron saliendo de un evento, donde fue consultado por las imágenes que circulaban. Desde entonces, su nombre ha sido tendencia en plataformas digitales, donde usuarios debaten sobre lo sucedido y las declaraciones de Macarena Gastaldo.

Pamela López rechaza versión y evalúa medidas legales

Por su parte, Pamela López negó rotundamente haber tenido alguna conducta inapropiada. En una publicación en sus redes, expresó su desacuerdo con lo dicho por Gastaldo y afirmó que se encuentra conversando con sus abogados. Indicó que busca detener la difusión de información que considera falsa y perjudicial.

Hasta el momento, ni Pamela ni Paul Michael han realizado declaraciones conjuntas. No obstante, ambos fueron vistos recientemente en espacios públicos, lo que sugiere que continúan juntos.