Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza
Espectáculos

Renzo Spraggon no teme acciones legales de Pamela López tras afirmar que se dieron ‘piquitos’: “Lo que dije es real”

Renzo Spraggon aseguró no temer a las acciones legales y desafió la posibilidad de recibir una carta notarial de Pamela López, insistiendo en que su versión sobre los besos es verdadera.

Renzo Spraggon contó que se dio tres 'piquitos' con Pamela López. Foto: Composición LR/ATV/Latina
Renzo Spraggon contó que se dio tres 'piquitos' con Pamela López. Foto: Composición LR/ATV/Latina | atv/latina

Renzo Spraggon volvió ‘Magaly TV: la firme’ luego de que Pamela López anunciara que tomaría acciones legales en su contra por afirmar que se dieron tres ‘piquitos’ una noche en ‘La cueva de Kittypam’, mientras su pareja, Paul Michael, se encontraba cerca. El modelo argentino se presentó en el espacio con intención de 'ofrecer disculpas', a lo que Magaly Medina le cuestionó si lo iba hacer para evitar una posible carta notarial.

Ante la consulta, Spraggon dio una insólita respuesta. “Vi que quería mandarme una carta, que lo mande porque en mi casa me quedo sin papel higiénico”, comentó, dejando en claro que no teme a las acciones legales que pueda iniciar la aún esposa de Christian Cueva.

PUEDES VER: Mujer niega ser prima de Josimar en escándalo de infidelidad y expone detalles inéditos de su vínculo: 'Este año me pidió mi número'

Renzo Spraggon asegura que no mintió sobre su acercamiento a Pamela López

En su conversación con Magaly Medina, Renzo Spraggon insistió en que había dicho la verdad sobre los besos que se dio con la trujillana, pese a que ella lo negó en todo momento. “La verdad no tengo nada en contra de Pamela, todo lo que hablé es real, no tengo por qué inventar una historia de lo que pasó", comentó el exchico reality.

El modelo argentino señaló que si quisiera ganar relevancia, como se ha dejado entrever, había exagerado el escenario. Además, afirmó que los chats en donde coordina un encuentro con la mánager, que finalmente no ocurrió, respaldan su versión. “Yo mostré las conversaciones y todo eso es real. Si yo hubiese querido inventar algo, hubiese dicho que me la chapé, que me la llevé al baño y no pasó nada de eso, pico nada más y la coordinación con la mánager”, sentenció.

PUEDES VER: Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: 'Él cambió muchísimo'

Renzo Spraggon pide disculpas a Paul Michael

En otro momento, Renzo Spraggon sorprendió al ‘pedir disculpas’ a Paul Michael, novio de Pamela López por haber contado la supuesta traición.

El exsaliente de Mónica Cabrejos aseguró que no tiene nada en contra del ‘Chalaquito’ e indició que era bueno que supiera quién es su pareja. “Él no tiene la culpa de todo lo que está pasando. La culpa es de Pamela y mía, pero a veces es bueno que pase estas cosas para que uno se de cuenta con quién estás al lado”, comentó.

