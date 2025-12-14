HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     
EN VIVO

🔴 ELECCIONES EN CHILE 2025 EN VIVO: Kast y Jara pelean voto a voto | #LR

Espectáculos

Paul Michael, novio de Pamela López, habla por primera vez tras intervención quirúrgica “No me dolió nada”

El cantante Paul Michael se sometió a una operación de engrosamiento íntimo y reveló cómo se siente tras la intervención. Estuvo acompañado por Pamela López.

Pamela López aseguró ser también la mánager de su novio Paul Michael. Foto: Composición LR/Instagram/américa TV
Pamela López aseguró ser también la mánager de su novio Paul Michael. Foto: Composición LR/Instagram/américa TV

Paul Michael, de 27 años, compartió sus primeras impresiones tras someterse a una operación de engrosamiento masculino, procedimiento que, según señaló, le permitirá sentirse más cómodo durante el acto íntimo. El cantante se presentó en compañía de su novia, Pamela López, al programa ‘El reventonazo’, donde aseguró encontrarse recuperado.

“Súper cómodo, no me dolió nada, tranquilo. “¿Cuánto se demoró?” Demora 15 minutos y dura 12 meses”, reveló el artista al responder las preguntas de la Chola Chabuca sobre la intervención quirúrgica.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Pamela López asegura que no tendría problema en coincidir con Christian Cueva en el escenario: 'Trabajo es trabajo'

lr.pe

¿Qué dijo Pamela López tras la intervención quirúrgica de su novio?

Pamela López ya se había pronunciado días atrás sobre la peculiar operación a la que se sometió su novio Paul Michael. Consideró que estaba en contra de que se realice el procedimiento; sin embargo, tras recibir el alta médica, aseguró que ahora solo queda disfrutar,

“La verdad no necesitaba, pero ahora que lo tiene, hay que disfrutar del proceso. Yo estuve en contra (de la operación). Pero ese chico ya sabe tomar sus decisiones. Le propusieron hacer eso, como un engrosamiento, que hoy en día no debería ser un tabú. Yo sé que muchos hombres se atreven a hacerlo, pero muy pocos lo cuentan”, señaló a ‘Amor y fuego’ la empresaria de 38 años.

PUEDES VER: Pamela López asegura que Christian Cueva se sometió a examen de ETS tras reiteradas infidelidades: 'Todo salió bien'

lr.pe

Paul Michael habla sobre sus planes de convivir con Pamela López

Durante el programa de la Chola Chabuca, el cantante Paul Michael también fue consultado sobre su relación con Pamela López, con quien lleva solo algunos meses.

El salsero aclaró que no descarta la posibilidad de vivir con ella y que, en caso la trujillana no logre resolver los temas de vivienda con Christian Cueva, su todavía esposo, no tendría inconvenientes en adquirir un departamento para vivir junto a ella y los pequeños.

Notas relacionadas
Pamela López asegura que no tendría problema en coincidir con Christian Cueva en el escenario: “Trabajo es trabajo”

Pamela López asegura que no tendría problema en coincidir con Christian Cueva en el escenario: “Trabajo es trabajo”

LEER MÁS
Pamela López asegura que Christian Cueva se sometió a examen de ETS tras reiteradas infidelidades: “Todo salió bien”

Pamela López asegura que Christian Cueva se sometió a examen de ETS tras reiteradas infidelidades: “Todo salió bien”

LEER MÁS
Pamela López lanza fuerte acusación contra el padre de Christian Cueva: “Afanaba a mis amigas”

Pamela López lanza fuerte acusación contra el padre de Christian Cueva: “Afanaba a mis amigas”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

LEER MÁS
Darinka Ramírez sorprende con lujosa fiesta por el cumpleaños de su hija y le compone emotiva canción

Darinka Ramírez sorprende con lujosa fiesta por el cumpleaños de su hija y le compone emotiva canción

LEER MÁS
Francisca Aronsson se disculpa y reconoce error tras polémicos comentarios sobre ciudad de Bolivia: "Lo lamento mucho"

Francisca Aronsson se disculpa y reconoce error tras polémicos comentarios sobre ciudad de Bolivia: "Lo lamento mucho"

LEER MÁS
Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

LEER MÁS
Julián Zucchi asegura que su escándalo con Yiddá Eslava lo obligó a dejar de trabajar: “La vida me dio un golpe fuerte”

Julián Zucchi asegura que su escándalo con Yiddá Eslava lo obligó a dejar de trabajar: “La vida me dio un golpe fuerte”

LEER MÁS
Pamela López asegura que no tendría problema en coincidir con Christian Cueva en el escenario: “Trabajo es trabajo”

Pamela López asegura que no tendría problema en coincidir con Christian Cueva en el escenario: “Trabajo es trabajo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Espectáculos

Paolo Guerrero revela cómo fue convencido para conducir el nuevo podcast de María Pía: “Me tome unos días para pensarlo”

Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025