Paul Michael, novio de Pamela López, habla por primera vez tras intervención quirúrgica “No me dolió nada”

Paul Michael, de 27 años, compartió sus primeras impresiones tras someterse a una operación de engrosamiento masculino, procedimiento que, según señaló, le permitirá sentirse más cómodo durante el acto íntimo. El cantante se presentó en compañía de su novia, Pamela López, al programa ‘El reventonazo’, donde aseguró encontrarse recuperado.

“Súper cómodo, no me dolió nada, tranquilo. “¿Cuánto se demoró?” Demora 15 minutos y dura 12 meses”, reveló el artista al responder las preguntas de la Chola Chabuca sobre la intervención quirúrgica.

¿Qué dijo Pamela López tras la intervención quirúrgica de su novio?

Pamela López ya se había pronunciado días atrás sobre la peculiar operación a la que se sometió su novio Paul Michael. Consideró que estaba en contra de que se realice el procedimiento; sin embargo, tras recibir el alta médica, aseguró que ahora solo queda disfrutar,

“La verdad no necesitaba, pero ahora que lo tiene, hay que disfrutar del proceso. Yo estuve en contra (de la operación). Pero ese chico ya sabe tomar sus decisiones. Le propusieron hacer eso, como un engrosamiento, que hoy en día no debería ser un tabú. Yo sé que muchos hombres se atreven a hacerlo, pero muy pocos lo cuentan”, señaló a ‘Amor y fuego’ la empresaria de 38 años.

Paul Michael habla sobre sus planes de convivir con Pamela López

Durante el programa de la Chola Chabuca, el cantante Paul Michael también fue consultado sobre su relación con Pamela López, con quien lleva solo algunos meses.

El salsero aclaró que no descarta la posibilidad de vivir con ella y que, en caso la trujillana no logre resolver los temas de vivienda con Christian Cueva, su todavía esposo, no tendría inconvenientes en adquirir un departamento para vivir junto a ella y los pequeños.