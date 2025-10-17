HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

El artista peruano tenía un show pactado para diciembre de este año en el Estadio Nacional, sin embargo, señaló que reprogramarán la fecha para garantizar seguridad del público y su equipo. 

Tony Succar informó que pospondrán concierto en el Estadio Nacional. Foto: Composición LR
Tony Succar informó que pospondrán concierto en el Estadio Nacional. Foto: Composición LR

El cantante peruano Tony Succar se dirigió a todos sus fans para anunciar que reprogramará la fecha de su concierto “Tony Succar, Los Sueños Se Cumplen” en el Estadio Nacional, el cual iba a realizarse el 13 de diciembre de este año. A través de un video compartido en sus redes sociales, Succar contó que la decisión se tomó debido a la situación que atraviesa el país, y por ello buscan aplicar nuevas medidas para resguardar la integridad, tanto de los asistentes, como de su equipo musical.

"Hemos decidido junto a mi equipo y la productora del show posponer la fecha de nuestro concierto. Ha sido una decisión muy difícil, estuvimos hablando estos días viendo qué hacer, pero sabiendo lo que está pasando en mi país estamos muy conmovidos y preocupados. Saber que hay gente que simplemente vive con el miedo de salir a trabajar tranquilos es una locura. (...) Hablé con mis músicos, artistas, invitados y vamos a tener que reprogramar la fecha para cuando sea correcto", indicó en la grabación.

PUEDES VER: Hermano de Tony Succar revela que podría tener cáncer y se someterá a delicada operación: "Fue un shock"

lr.pe

Tony Succar envía su apoyo a sus compatriotas

El ganador del Grammy también se mostró sentido por la reciente noticia sobre sus compañeros musicales de Armonía 10, quienes ofrecieron un concierto equipados con chalecos antibalas, tras el atentado a Agua Marina en un evento en Chorrillos. "Acabo de ver un video de mis amigos de Armonía 10 cantando con chalecos antibalas, eso es grave, estoy viendo todas estas cosas y rezando mucho por mi Perú", aseguró.

De esa manera, el reconocido músico mostró solidaridad hacia sus compatriotas, y sostuvo que dentro de sus posibilidades pondrá su "granito de arena" para alzar la voz en contra la inseguridad. Además, hizo un llamado de unión a los peruanos para lograr que la situación cambie hacia algo mejor. "Tenemos que poner el hombro, tengo mucha fe, mucha esperanza de que las cosas van a mejorar pronto", señaló emocionado.

PUEDES VER: Tony Succar da detalles de la participación de Isabela Merced en su concierto: "Es un orgullo que sea peruana"

lr.pe

Tony Succar habla sobre las entradas al concierto

En cuanto a la nueva fecha para su show en el Estadio Nacional, indicó que estará avisando sobre ello muy pronto, pero que las entradas seguirán siendo válidas. "Tenemos unas ganas enormes de estar ahí con ustedes cantando, celebrando juntos. (...) Muy pronto les vamos a decir cuándo será la nueva fecha y todas las entradas siguen válidas. Gracias por su cariño y comprensión", finalizó.

