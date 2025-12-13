HOYSuscripcion LR Focus

Tony Succar anuncia nueva fecha de su concierto de aniversario tras posponerlo: precios, cuándo y dónde comprar entradas en Costa 21

El ganador de 2 Latin Grammy, Tony Succar reveló la fecha para su concierto de aniversario 'Los sueños se cumplen' con grandes invitados como Isabel Merced. Conoce cómo asegurar tu entrada para esta noche especial en Costa 21.

Tony Succar celebrará su aniversario en la música con gran concierto en Lima. Foto: composición LR/difusión
Tony Succar celebrará su aniversario en la música con gran concierto en Lima. Foto: composición LR/difusión

Tony Succar, productor peruano y ganador de un Grammy, anunció oficialmente la nueva fecha de su esperado concierto de aniversario, luego de haberlo postergado por el complicado contexto que atravesaba el país. El músico confirmó que su show 'Los sueños se cumplen' se realizará el sábado 9 de mayo de 2026 en el Multiespacio Costa 21, en San Miguel.

Mimy Succar y Kenyi Succar paticipran de este evento importante que reunirá salsa, fusión latina y talento internacional en un concierto que promete ser histórica para sus seguidores. "Lo hacemos con muchísimo amor, como un homenaje a mamá en vísperas de su día. Sé que será una noche llena de emoción, sabor y pura energía", escribió en sus redes sociales al confirmar nueva fecha para su show.

Tony Succar celebrará su aniversario con gran concierto. Foto: Instagram

Tony Succar celebrará su aniversario con gran concierto. Foto: Instagram

¿Cuándo y dónde comprar entradas para el concierto de aniversario de Tony Succar?

El concierto de aniversario de Tony Succar se llevará a cabo el sábado 09 de mayo de 2026 en Multiespacio Costa 21. Esta fecha reemplaza al show originalmente programado para e 13 de diciembre y marca el inicio de una celebración largamente esperada por el público del artista.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Teleticket, desde el 12 de diciembre y podrán adquirirse hasta el mismo 9 de mayo de 2026 o hasta agotar stock. Para tranquilidad de los asistentes, la organización confirmó que los boletos comprados previamente siguen siendo totalmente válidos, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Este espectáculo será la gala central por los 15 años de carrera de Tony Succar, un recorrido que lo ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina actual. Ganador de un Grammy y dos Latin Grammy, el productor ha destacado por su constante innovación y su apuesta por la fusión de la salsa, el latin jazz y las raíces afro-latinas, llevando su propuesta a escenarios internacionales.

Precios de entradas para el concierto de aniversario de Tony Succar en Costa 21

El concierto 'Los sueños se cumplen' también contará con la participación de invitados especiales ya confirmados, entre ellos Isabela Merced, Jean Rodríguez, Luis Enrique y Cali Flow Latino. Asimismo, se anunció que más artistas y agrupaciones se sumarán al espectáculo y serán revelados en las próximas semanas, bajo la producción general de DEA Espectáculos.

  • Platinium: S/ 356.00 (precio regular) y S/ 285.00 (Conadis)
  • Super VIP: S/ 258.00
  • Cultural: S/ 81.00
Precios para el concierto de Tony Succar. Foto: Instagram

Precios para el concierto de Tony Succar. Foto: Instagram

