El productor musical peruano Tony Succar continúa cosechando éxitos, no solo en su carrera artística, sino también en su vida personal. El ganador del Latin Grammy celebró junto con su esposa, Lauren Christine, la adquisición de una lujosa casa en Estados Unidos, un logro que ambos compartieron con sus seguidores en redes sociales. “¡Hoy nos mudamos a nuestro nuevo hogar! Agradecido con Dios por guiarnos, por sus bendiciones y por cada nueva etapa que comienza”, expresó el músico en su cuenta de Instagram.

A través de sus historias, el hijo de Mimy Succar mostró parte del proceso de mudanza junto con su esposa y su pequeña hija. El músico, quien residía en Miami, no reveló el lugar exacto de su nuevo hogar, pero sí compartió imágenes donde se le ve firmando documentos, sosteniendo las llaves y posando junto a su familia frente a la fachada de su nueva vivienda.

Publicación de Tony Succar. Foto: Instagram.

Tony Succar y su esposa agradecidos por adquisición de lujosa casa en Estados Unidos

El productor peruano, reconocido por su talento, mostró su alegría al mudarse a un nuevo espacio familiar en el que podrá continuar desarrollando su carrera musical. En sus historias de Instagram, Tony Succar compartió fotografías en las que se aprecia parte de los instrumentos que trasladó a su nuevo estudio y varias cajas de mudanza preparadas para el transporte.

Su esposa, Lauren Christine, también se mostró emocionada por este logro familiar. Por su parte, los seguidores de Tony Succar no tardaron en felicitarlo por este nuevo capítulo, destacando el esfuerzo y la fe que ambos han demostrado a lo largo de su trayectoria. "Supermerecido", "felicitaciones" y "Bendiciones para ti y tu familia", fueron alguno de los comentarios en redes.

Tony Succar sorprendió al revelar enfrentamiento con su madre Mimy por su esposa

Durante una entrevista en 2025, en el programa 'Magaly TV, la firme', Tony Succar abrió su corazón y confesó que no todo en su vida familiar fue fácil. El productor reveló que vivió un proceso de distanciamiento con su madre, Mimy Succar, a raíz de su relación con Lauren Christine. “Ahorita ven el Grammy, la familia unida, todo increíble, esa familia ejemplar, pero no saben el otro lado que tuvimos que pasar para sanar todas las heridas, en especial con mi mamá. Con ella no hablábamos como 2 años”, contó con sinceridad.

El artista señaló que este alejamiento afectó su estabilidad emocional y familiar; sin embargo, con el tiempo lograron sanar las heridas. “Ahora, con todo lo que nos está pasando, Dios es increíble y ha sanado todas las heridas, mi esposa y mi mamá se llevan increíblemente bien”, declaró conmovido. Tony Succar dejó así un mensaje de reconciliación y fe, destacando la importancia del perdón y la unión familiar.

