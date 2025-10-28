HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Espectáculos

Tony Succar y su esposa comparten su felicidad al adquirir a lujosa casa en Estados Unidos: "Agradecido con Dios"

El músico peruano, Tony Succar, se mudó a su nuevo hogar en Estados Unidos junto con su esposa e hija, y compartió en redes sociales la alegría de este importante logro familiar.

Tony Succar reside en Estados Unidos junto con su esposa e hija. Foto: composición LR/difusión
Tony Succar reside en Estados Unidos junto con su esposa e hija. Foto: composición LR/difusión

El productor musical peruano Tony Succar continúa cosechando éxitos, no solo en su carrera artística, sino también en su vida personal. El ganador del Latin Grammy celebró junto con su esposa, Lauren Christine, la adquisición de una lujosa casa en Estados Unidos, un logro que ambos compartieron con sus seguidores en redes sociales. “¡Hoy nos mudamos a nuestro nuevo hogar! Agradecido con Dios por guiarnos, por sus bendiciones y por cada nueva etapa que comienza”, expresó el músico en su cuenta de Instagram.

A través de sus historias, el hijo de Mimy Succar mostró parte del proceso de mudanza junto con su esposa y su pequeña hija. El músico, quien residía en Miami, no reveló el lugar exacto de su nuevo hogar, pero sí compartió imágenes donde se le ve firmando documentos, sosteniendo las llaves y posando junto a su familia frente a la fachada de su nueva vivienda.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD
Publicación de Tony Succar. Foto: Instagram.

Publicación de Tony Succar. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Tony Succar expone fuerte conflicto con su madre Mimy por no aceptar a su esposa: 'No saben lo que tuvimos que pasar'

lr.pe

Tony Succar y su esposa agradecidos por adquisición de lujosa casa en Estados Unidos

El productor peruano, reconocido por su talento, mostró su alegría al mudarse a un nuevo espacio familiar en el que podrá continuar desarrollando su carrera musical. En sus historias de Instagram, Tony Succar compartió fotografías en las que se aprecia parte de los instrumentos que trasladó a su nuevo estudio y varias cajas de mudanza preparadas para el transporte.

Su esposa, Lauren Christine, también se mostró emocionada por este logro familiar. Por su parte, los seguidores de Tony Succar no tardaron en felicitarlo por este nuevo capítulo, destacando el esfuerzo y la fe que ambos han demostrado a lo largo de su trayectoria. "Supermerecido", "felicitaciones" y "Bendiciones para ti y tu familia", fueron alguno de los comentarios en redes.

PUEDES VER: Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: 'Estamos muy conmovidos'

lr.pe

Tony Succar sorprendió al revelar enfrentamiento con su madre Mimy por su esposa

Durante una entrevista en 2025, en el programa 'Magaly TV, la firme', Tony Succar abrió su corazón y confesó que no todo en su vida familiar fue fácil. El productor reveló que vivió un proceso de distanciamiento con su madre, Mimy Succar, a raíz de su relación con Lauren Christine. “Ahorita ven el Grammy, la familia unida, todo increíble, esa familia ejemplar, pero no saben el otro lado que tuvimos que pasar para sanar todas las heridas, en especial con mi mamá. Con ella no hablábamos como 2 años”, contó con sinceridad.

El artista señaló que este alejamiento afectó su estabilidad emocional y familiar; sin embargo, con el tiempo lograron sanar las heridas. “Ahora, con todo lo que nos está pasando, Dios es increíble y ha sanado todas las heridas, mi esposa y mi mamá se llevan increíblemente bien”, declaró conmovido. Tony Succar dejó así un mensaje de reconciliación y fe, destacando la importancia del perdón y la unión familiar.

Notas relacionadas
Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

LEER MÁS
Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

LEER MÁS
Hermano de Tony Succar revela que podría tener cáncer y se someterá a delicada operación: "Fue un shock"

Hermano de Tony Succar revela que podría tener cáncer y se someterá a delicada operación: "Fue un shock"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

LEER MÁS
Hija mayor de Jefferson Farfán celebra el tricampeonato de la U, en el día del cumpleaños de su papá

Hija mayor de Jefferson Farfán celebra el tricampeonato de la U, en el día del cumpleaños de su papá

LEER MÁS
Cristian Suárez expone cómo descubrió la infidelidad de Laura Bozzo durante su arresto domiciliario: "Había velas en las escaleras"

Cristian Suárez expone cómo descubrió la infidelidad de Laura Bozzo durante su arresto domiciliario: "Había velas en las escaleras"

LEER MÁS
Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, es ampayado pasando la noche con misteriosa mujer en Punta Hermosa

Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, es ampayado pasando la noche con misteriosa mujer en Punta Hermosa

LEER MÁS
Futbolista Gianluca Lapadula enternece las redes con emotiva sorpresa que hizo llorar a sus hijas: "Un papá que ama su familia"

Futbolista Gianluca Lapadula enternece las redes con emotiva sorpresa que hizo llorar a sus hijas: "Un papá que ama su familia"

LEER MÁS
Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de Los Chankas tras el histórico triunfo ante Sporting Cristal: "Nos llena de orgullo ganarle a un club grande en su cancha"

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo de av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor

Congresista Lucinda Vásquez será investigada por la comisión de Ética tras ser captada cuando su asesor le corta las uñas

Espectáculos

Hermana de Alejandra Baigorria se quiebra al recibir apoyo en redes tras confesar que sufrió violencia: “A veces la familia te daña”

Cantante Ale Seijas renuncia a Son del Duke para priorizar su bienestar emocional: “No me hacían sentir cómoda”

Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, es ampayado pasando la noche con misteriosa mujer en Punta Hermosa

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Lucinda Vásquez será investigada por la comisión de Ética tras ser captada cuando su asesor le corta las uñas

Pedro Castillo en juicio oral previo a las Elecciones Generales: "En abril del 2026 vamos a recuperar el gobierno"

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025