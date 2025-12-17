El ambiente radial y periodístico argentino se vistió de luto tras conocerse la muerte de Alicia Cuniberti, emblemática locutora de Radio Nacional. La noticia conmocionó tanto a colegas como a seguidores, quienes destacaron su legado y trayectoria. Nacida el 3 de febrero de 1960, su talento y presencia se consolidaron como símbolos de la radiofonía argentina.

La emisora estatal confirmó la noticia y rindió homenaje a su referente. “Con profundo dolor, informamos el fallecimiento de Alicia Cuniberti, histórica locutora de la casa, ganadora del premio Martín Fierro y un símbolo de la radiofonía argentina. Radio Nacional envía un cálido abrazo a sus familiares y amigos en este triste momento”, comunicó la estación, acompañando el mensaje con imágenes y audio de su icónica voz.

Homenajes a Alicia Cuniberti en Radio Nacional

La reacción de colegas y oyentes fue inmediata. Gustavo Sylvestre expresó en X: “¡Querida Cuni! Hasta siempre! Gran Locutora y Compañera. QEPD”. Claudio Orellano, referente de Crónica, también lamentó la pérdida: “Profunda tristeza me provoca la muerte de mi querida Alicia Cuniberti, ¡enorme locutora!”. Valeria Wiese recordó su calidez y profesionalismo: “Como profesional una referente. LOCUTORA con mayúsculas. Siempre te admiré… Siempre una sonrisa y amorosa. Sos parte de hermosos recuerdos, Ali. QEPD”.

Más allá del afecto, Cuniberti era reconocida por su tono único y cercano, que conectaba con los oyentes desde el otro lado del dial. “Lo mío no fue mandato, fue pura vocación”, decía en entrevistas, explicando que el motor de casi 50 años de trabajo fue el amor genuino por la radio y la comunicación.

Carrera y legado de Alicia Cuniberti

Su trayectoria profesional comenzó en 1983, cuando ganó un concurso que le permitió colaborar con Cacho Fontana en Radio Nacional. Desde entonces, se consolidó como figura central de la emisora, participando en la inauguración de FM Folklórica 98.7 en 2000 y trabajando junto a leyendas como Héctor Larrea.

La voz de Cuniberti también se escuchó en Radio Del Plata, donde su labor junto a Fernando Bravo le otorgó su primer Martín Fierro en 1997. Su versatilidad permitió incursiones en distintos ciclos y formatos, siempre destacando por su elegancia y profesionalismo. Uno de sus momentos más memorables fue convertirse en la voz institucional del histórico programa de radioteatro Las Dos Carátulas.