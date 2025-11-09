La bebé de Alexandra Hörler nació el 8 de noviembre, una semana antes de lo anticipado originalmente. | Foto: composición LR/Instagram

La bebé de Alexandra Hörler nació el 8 de noviembre, una semana antes de lo anticipado originalmente. | Foto: composición LR/Instagram

Alexandra Hörler atraviesa el momento más feliz de su vida. Luego de semanas marcadas por incertidumbre médica y emociones intensas, la periodista de Panamericana Televisión dio a luz a su primera hija. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde presentó a la pequeña Isabella Aurora ante sus seguidores.

El nacimiento de Isabella, anticipado originalmente para el 15 de noviembre, representa un cierre esperanzador para una etapa que no fue sencilla. La conductora peruana había mantenido un perfil reservado en su embarazo, pero en las últimas semanas reveló las complicaciones que enfrentaba. Su testimonio conmovió a miles de personas que siguieron de cerca su evolución.

Alexandra Hörler se convierte en madre a los 41 años

A sus 41 años, Alexandra Hörler dio a luz a su primera hija, fruto de su relación con el odontólogo Juan Francisco Pardo. La bebé nació en la mañana del 8 de noviembre, pero fue presentada oficialmente al día siguiente por la conductora de 'Paren todo' a través de sus redes sociales.

En una de sus publicaciones en Instagram, la periodista compartió detalles del nacimiento de su hija y expresó la profunda emoción que le genera esta nueva etapa. "¡Llegó el momento más feliz de mi vida! ¡Lo mejor que me ha pasado! ¡El amor más puro e infinito del mundo! Les presento formalmente a Isabella Aurora Pardo Hörler", escribió junto a una serie de imágenes en las que aparece con la recién nacida y su esposo, visiblemente emocionado.

Alexandra Hörler junto a su bebé Isabella. Foto: Instagram

Esposo de Alexandra Hörler carga en brazos a su bebé. Foto: Instagram

El complicado embarazo de Alexandra Hörler

Semanas antes del nacimiento, a mediados de octubre, Alexandra Hörler reveló que había sido diagnosticada con preeclampsia, una condición médica caracterizada por el aumento de la presión arterial y que comprometía directamente el desarrollo de su embarazo. "Ahora me toca cuidarme mucho, porque ella todavía tiene que estar adentro para que nazca sanita y fuerte", confesó. Su situación exigía monitoreo constante y cuidados especializados.

El 23 de octubre, la conductora de Panamericana Televisión fue hospitalizada debido a complicaciones, y el equipo médico decidió mantenerla en observación para evitar riesgos mayores. A pesar de los desafíos, Hörler se mantuvo optimista y hoy, con Isabella en brazos, celebra el inicio de una nueva etapa que llega cargada de esperanza.