Ecuador cierra la frontera con Perú
Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     
LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Fallece Rachael Carpani, actriz de 'NCIS: Los Ángeles', a los 45 años tras dura lucha contra una enfermedad

La familia de la actriz Rachael Carpani confirmó la noticia y pidió respeto por su privacidad mientras seguidores y colegas recuerdan su legado artístico.

Fallece Rachael Carpani, actriz de ‘NCIS: Los Ángeles’, a los 45 años tras dura lucha contra una enfermedad
Fallece Rachael Carpani, actriz de ‘NCIS: Los Ángeles’, a los 45 años tras dura lucha contra una enfermedad

La industria televisiva internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Rachael Carpani. La actriz australiana murió a los 45 años luego de atravesar una prolongada enfermedad crónica, según informó su entorno más cercano.

El anuncio se realizó el 15 de diciembre mediante un mensaje difundido por su hermana Georgia Carpani en redes sociales. En la publicación se precisó que el deceso ocurrió durante la madrugada del 7 de diciembre, información que generó una inmediata ola de reacciones.

lr.pe

Rachael Carpani fallece tras una larga enfermedad

La familia comunicó que la causa de la muerte fue una “enfermedad crónica” con la que la actriz mantuvo una extensa batalla, sin brindar mayores detalles. Además, se indicó que el funeral se llevará a cabo de manera privada el 19 de diciembre, con la presencia exclusiva de familiares y amistades cercanas.

En el mismo comunicado, los padres de la artista solicitaron comprensión y respeto. Aclararon que no ofrecerán declaraciones adicionales durante este proceso, priorizando la intimidad en un momento de profundo dolor.

Rachael Carpani y una carrera marcada por la televisión

Rachael Carpani alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel de Jodi Fountain en la serie australiana McLeod’s Daughters, producción emitida entre 2001 y 2009. Ese trabajo la posicionó como una figura relevante en la televisión de su país.

Su desempeño le valió nominaciones en 2007 a los premios Silver Logie y Gold Logie, dos de las distinciones más importantes de la industria audiovisual australiana, consolidando su proyección artística. La actriz amplió su trayectoria en producciones internacionales, con participaciones en series estadounidenses como NCIS: Los Ángeles, The Glades e If There Be Thorns. Además, encabezó el elenco de la ficción de Lifetime Against the Wall.

lr.pe

Mensajes de despedida a Rachael Carpani

Tras conocerse la noticia, seguidores y colegas inundaron las redes con mensajes de condolencias. Muchos recordaron el impacto de McLeod’s Daughters y la cercanía que la actriz mantuvo con distintas generaciones de espectadores.

La familia de Rachael Carpani reiteró su pedido de respeto y privacidad, agradeciendo las muestras de cariño recibidas desde distintos puntos del mundo.

