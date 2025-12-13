Fallece Peter Greene, actor de La Máscara, a los 60 años

Peter Greene, actor estadounidense de películas exitosas como 'La Máscara' y 'Pulp Fiction', falleció a los 60 años de edad en Nueva York. Fue encontrado sin vida dentro de su departamento del Lower East Side por las autoridades, según lo confirmó su representante Gregg Edwards para medios locales.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del actor quien consiguió reconocimiento por sus papeles de villano en destacadas películas de los años 90's. De acuerdo a reportes, Greene seguía activo en su carrera actoral e inclusive tenía proyectos en desarrollo para el 2026. La policía investiga su deceso.