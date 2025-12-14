El reconocido actor Héctor Alterio, figura emblemática del cine y teatro en Argentina y España, ha fallecido a los 96 años. Su legado perdurará en la memoria de quienes disfrutaron de su arte y su dedicación a la actuación. Su profesionalismo le permitió ser protagonista de la película ‘La historia oficial’, producción que le valió el primer premio Oscar a la Argentina en su historia en 1986.

Alterio, nacido en Buenos Aires en 1929, fue un referente en la actuación, destacándose en producciones tanto en su país natal como en el extranjero. Su carrera se vio marcada por su compromiso con el arte y su capacidad para conectar con el público, lo que le valió numerosos reconocimientos a lo largo de su vida.

¿Qué se sabe de la muerte de Héctor Alterio?

La noticia de su deceso fue confirmada por su familia en un comunicado, donde expresaron su dolor y recordaron la vida plena que llevó, dedicada a su familia y a su carrera artística. “Se fue en paz después de una vida larga y plena, dedicada a su familia y al arte”, indicaron. Sin embargo, no se reveló la causa exacta de su fallecimiento.

Héctor Alterio comenzó su carrera en el teatro en 1948 con la obra “Prohibido suicidarse en primavera”, de Alejandro Casona. Tras completar sus estudios de Arte Dramático, fundó la compañía Nuevo Teatro, contribuyendo a la renovación de la escena argentina durante la década de los 60. Su pasión por el teatro lo mantuvo activo hasta el final de su vida, dejando una huella imborrable en el ámbito teatral.

La fama de Alterio se consolidó en el cine, donde debutó junto a Alfredo Mathé en “Todo sol es amargo”. A lo largo de su carrera, participó en películas emblemáticas de la nueva generación de cineastas argentinos, como las obras de Leopoldo Torre Nilsson. En 1975, tras recibir amenazas de muerte por parte de la organización terrorista Triple A, se trasladó a España, donde continuó su exitosa carrera cinematográfica.