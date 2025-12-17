HOYSuscripcion LR Focus

Inhabilitan a Delia Espinoza por 10 años y Congreso amplía Reinfo minero hasta 2026

Alejandra Baigorria pone límites sobre su vínculo con Christian Domínguez tras llenar de elogios a su hija: "No tengo nada que hablar con él"

La empresaria Alejandra Baigorria resaltó las cualidades de la hija de Christian Domínguez y dejó en claro la relación que tiene con el cantante.

Alejandra Baigorria fue consultada por los medios de ‘Amor y fuego’ sobre la hija de Christian Domínguez. La empresaria no dudó en destacar el comportamiento, disciplina y entusiasmo de la menor, resaltando su vocación y deseo de trabajar.

“Acá en el salón todo el mundo la ama… Es una niña linda, bien portada, que agradece. Todos los chicos la quieren. Tiene una vibra muy bonita. Si estoy aquí para ayudarla, lo hago… Es imagen hasta diciembre y pensamos renovar su contrato porque es muy buena y nunca se queja. Solo quiere trabajar… Repostea todo sin que se lo pida, tiene mucha vocación y eso es muy importante”, señaló Baigorria.

Alejandra Baigorria marca distancia de Christian Domínguez

En ese sentido, la popular ‘Gringa de Gamarra’ fue tajante al aclarar que no mantiene relación con Christian Domínguez y que solo se comunica con Melanie Martínez, madre de la menor, para temas de permisos y contratos.

Yo no tengo amistad con él, no tendría que conversar nada con él. Yo hablo con su mamá sobre el contrato porque ella es menor de edad y necesita que uno de los padres firme. Melanie aceptó… ella nunca está sola”, enfatizó Alejandra Baigorria, dejando claro que su vínculo con el cantante es inexistente.

Alejandra Baigorria llena de elogios a hija de Domínguez

Baigorria también dejó en claro que no desea referirse a la polémica en la que la menor estuvo involucrada con su padre. Subrayó que terceros no deberían emitir opiniones sobre asuntos familiares, mientras destacó la satisfacción de su equipo con el desempeño de la joven.

Y el otro tema familiar yo no me meto porque, como te digo, terceros sobran. Yo te hablo de cómo es ella con nosotros: la empresa está feliz con su trabajo”, concluyó la esposa de Said Palao.

