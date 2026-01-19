A través de sus redes sociales, Armonía 10 de Walther Lozada emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente el ataque armado del que fueron víctimas la madrugada del lunes 19 de enero, en las afueras de la discoteca 'Monasterio', ubicada en la urbanización Los Jardines del Golf, en la ciudad de Trujillo. Cabe resaltar que, según Panamericana Televisión, el centro nocturno tiene un sticker de 'Los Pulpos', por lo que no se descarta que el hecho violento tenga relación con dicha organización criminal.

En la misiva, la agrupación de cumbia liderada por Walther Lozada lamentó los hechos violentos y denunció la ola de inseguridad que atraviesa el Perú. Además, instó al Gobierno peruano a hacer frente al flagelo que afecta a la ciudadanía y a los artistas nacionales. Según testimonios, el ataque con explosivos ocurrió aproximadamente a las 2:00 a.m. Al cierre de la nota, el lugar de la escena se encuentra cercado por efectivos policiales, mientras continúan con las diligencias correspondientes.

Lugar de la escena se encuentra cercado por efectivos policiales Créditos: Yolanda Goicochea / URPI-LR

Armonía 10 de Walther Lozada condena ataque con explosivos

"La orquesta Armonía 10 de Walther Lozada informa que fue víctima de un atentado en la ciudad de Trujillo, el cual solo ocasionó daños materiales, sin registrarse heridos ni víctimas humanas", se lee en la primera parte del comunicado.

Asimismo, la orquesta piurana hizo un llamado al Gobierno "y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del país". Por último, agradeció las muestras de solidaridad recibidas.

Comunicado de Armonía 10 de Walter Lozada

Bianca Belén, hija de Walther Lozada, se pronuncia tras ataque con explosivos

A través de Facebook, Bianca Belén, figura clave de Armonía 10 de Walter Lozada, agradeció las muestras de cariño. "Gracias a todos por la preocupación, gracias a Dios no hay pérdidas humanas que lamentar, solo nuestro bus, nuestra herramienta de trabajo", informó.

Asimismo, expresó: "Solo sé que Dios y mi padre extienden una protección única para todos nosotros. Es el segundo atentado que tenemos: el primero ocurrió en Lima y hoy en Trujillo. Al parecer, no estamos seguros en ninguna parte de nuestro país".