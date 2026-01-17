Indignada. Por medio de un enlace en vivo con 'Amor y Fuego', Melissa Klug pidió a las autoridades que impidan la salida del país a Bryan Torres, luego de la denuncia interpuesta en su contra por la agresión a su hija Samahara Lobatón. La empresaria señaló que teme que pueda "escaparse del país" debido a la lenta acción de las autoridades para detenerlo.

Para la chalaca, el integrante de 'Barrio Fino' debería estar capturado mientras continúan con las investigaciones del caso. Como se conoce, Klug presentó una denuncia formal contra Torres por agresión el pasado 12 de enero en la comisaría de Monterrico.

"Estoy hablando con los fiscales, pero no entiendo por qué se demoran tanto. Yo tengo personas que me dicen que se va a escapar del país, se va a ir, están tratando de llevárselo. ¿Por qué no le ponen un impedimento de salida? ¿Por qué no lo agarran mientras van avanzando las investigaciones?", cuestionó.

Melissa Klug exige que Bryan Torres no salga del país

Según refirió la 'Blanca de Chucuito', actualmente se encuentra muy intranquila ante la posibilidad de que el padre de sus dos últimos nietos salga del país, pues según indicó, existirían personas que están buscando que ello suceda. "Mi preocupación es porque me dicen que él tiene un proceso el día lunes y están viendo la manera de sacarlo del país. ¿Por qué no le ponen un impedimento de salida?", exhortó.

Melissa Klug asegura que no sabía sobre agresión a su hija Samahara Lobatón

En esa misma entrevista con el programa, Melissa sostuvo que desconocía la agresión a su hija Samahara y que fue gracias a las imágenes mostradas que pudo enterarse de la magnitud del problema en su relación con Torres. La empresaria además confesó que hubiera actuado desde un principio si sabía de la situación.

“Si yo lo hubiera sabido, hace mucho tiempo hubiera actuado. Pedir ayuda en todos lados, en canales, tocar puertas”, expresó. Asimismo, contó un poco de lo que le dijo a la influencer tras enterarse: "Le pedí que por favor se alejara de él, para que pueda salir de esa dependencia emocional".