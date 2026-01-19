Dentro de uno de los vagones de la Línea 1 del Metro de Lima, se vivió un hecho sin precedentes, cuando los usuarios se percataron de la presencia de una pequeña serpiente en uno de los asientos. El hallazgo provocó susto y desconcierto entre las personas presentes, quienes reaccionaron con sorpresa ante la situación.

La usuaria @viamalei fue quien difundió el video del incidente, acompañándolo con un peculiar mensaje: “Respeten el asiento de la boa de San Juan de Lurigancho”. Por el contenido del mensaje, se deduce que el Metro de Lima se encontraba circulando por alguna estación de dicho distrito cuando se descubrió la presencia del reptil. La publicación llamó la atención de cientos de personas en redes sociales y generó comentarios que mezclaban el asombro con el humor ante la inesperada situación vivida dentro del vagón.

Aparición de serpiente causó susto en la Línea 1 del Metro de Lima

Por el tamaño del animal y los comentarios de los pasajeros, se presume que se trataba de una cría de serpiente. Sin embargo, se desconoce cómo llegó al interior del vagón. Hasta el momento, no ha habido ningún pronunciamiento oficial por parte de las autoridades respecto a este inusual caso.

En el video difundido, se percibe claramente el desconcierto de las personas ante la repentina aparición del reptil. Mientras algunas optaron por grabar la escena, otras se alejaron con temor, manteniendo distancia frente al inusual hallazgo.

Usuarios de TikTok reaccionan ante la serpiente que se encontró en Línea 1 del Metro de Lima

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, y las reacciones en redes sociales estuvieron entre el asombro, el susto y el humor. “Qué miedo”, “En Perú nunca te aburres”, “Alguien olvidó su almuerzo” y “Es mi vecina, siempre va al trabajo en el tren” fueron algunas de las frases más comentadas. Hasta el momento, el video acumula más de 2.000 reacciones.