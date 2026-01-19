HOYSuscripcion LR Focus

Política

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

El suspendido gobernador del Callao, Ciro Castillo, es investigado por el caso Los Socios del Callao por los presuntos delitos de organización criminal y colusión. Además, se encuentra prófugo desde el 15 de diciembre pasado.

El suspendido gobernador regional del Callao reapareció desde la clandestinidad. Foto: Composición/LR
El suspendido gobernador regional del Callao reapareció desde la clandestinidad. Foto: Composición/LR

El prófugo y suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, reapareció desde un baño en la clandestinidad. Durante una entrevista para Día D, Castillo calificó de "indigno" que se "hayan ensañado" contra él y que lo consideren un delincuente y cabecilla de una banda delincuencial.

"Me suena como una ofensa, me suena como algo hasta surrealista y esto me puede más a una concertación del tipo político. "No les interesa ni mi familia ni nada con tal de seguir manejando el gobierno regional como un botín, el cual se lo están repartiendo ahora como una presa", declaró Castillo, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva de 24 meses por el caso Los Socios del Callao, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión.

Al ser consultado sobre los cargos que se le imputan de haber direccionado más de 60 contratos en el Gore y el Comité de Administración del Fondo Educativo (Cafed) del Callao por casi S/1.5 millones, Castillo aseguró que "no le pueden exigir" tener conocimiento de todas las adjudicaciones, proveedores y montos de dinero dentro de la institución.

Por otro lado, el prófugo reconoció que obtuvo la "voluntad y títulos" de la ciudadanía tras haberse hecho conocido por la búsqueda de su hijo Ciro, quien perdió la vida en el cañón del Colca.

"Gracias a él probablemente incurrí en el terreno político, pero la vida política de Callao es una politiquería que no tiene límite (…) Si es que hay delitos, pues que lo sancionen. Si es que no, que liberen", señaló.

"(…) pero el pueblo chalaco me dio el 70% de su votación y quiero decir de todo corazón que estoy absolutamente dispuesto a que se investigue hasta las últimas consecuencias, pero que no se utilice al Poder Judicial y a la Fiscalía para llenar apetitos personales de esa gente que desde el principio me quiso botar", agregó.

