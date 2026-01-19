Precio del dólar en Perú HOY, lunes 19 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 19 de enero, en Perú? Revisa el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La web cuantoestáeldolar.pe reporta una cotización de S/3,350 para la compra y S/3,370 para la venta en el mercado paralelo.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 19 de enero?

BCP

Compra: S/3,3210

Venta: S/3,3950

Banco de la Nación

Compra: S/3.3000

Venta: S/3.4100

BBVA

Compra: S/3.3038

Venta: S/3.4178

Scotiabank