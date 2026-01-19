Precio del dólar en Perú HOY, lunes 19 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Revisa el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el valor de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del país.
Precio del dólar en Perú, lunes 19 de enero. | Foto: Composición LR
¿Cuál es el precio del dólar hoy, 19 de enero, en Perú? Revisa el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La web cuantoestáeldolar.pe reporta una cotización de S/3,350 para la compra y S/3,370 para la venta en el mercado paralelo.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 19 de enero?
BCP
- Compra: S/3,3210
- Venta: S/3,3950
Banco de la Nación
- Compra: S/3.3000
- Venta: S/3.4100
BBVA
- Compra: S/3.3038
- Venta: S/3.4178
Scotiabank
- Compra: S/3.3200
- Venta: S/3.4480