Reaparece prófugo Vladimir Cerrón y ataca a José Jerí: "Es un comodín"

Desde la clandestinidad, el prófugo Vladimir Cerrón brindó una entrevista a Panorama y se además de defender su candidatura presidencial e inocencia, despotricó contra el presidente José Jerí, a quien señaló de ser un "comodín que se utiliza para cerrar la brecha y el período que se tiene que culminar en este mandato".

"El presidente José Jeri es simplemente un aplicativo de la oligarquía. Es un elemento, es un comodín que se utiliza para cerrar la brecha y el período que se tiene que culminar en este mandato eh presidencial que ha sido interrumpido en varias ocasiones. Es una persona que nace de la improvisación", dijo.

Agregó que, debido a las circunstancias de su ascenso, no cuenta con un "plan organizado para ser presidente", por lo que se trata de una "improvisación" y de un "hombre que tiene que decir lo que le dicen los que lo han puesto en el poder".

Vladimir Cerrón realizará campaña presidencial desde la clandestinidad

Por otro lado, se mostró confiado sobre su participación en el proceso electoral. Indica que su condición de clandestinidad no significa un problema para poder conectar con la ciudadanía.

"Yo creo que verte físicamente pasa a ser un tema secundario. El pueblo ha podido ver mi espíritu, ha podido ver mi ideología, ha podido percibir mi acción política y ha podido percibir la solidez de nuestros programas", manifestó.

"Hoy en día, gracias a estos medios, puedo contactarme con un medio de comunicación, puedo contactarme con personas del extranjero y puedo desarrollar actividades académicas y sigo inclusive consultando algunos pacientes que he operado y que requieren también de mis opiniones así no esté presentes. Por tanto, para mí estar (…) lejos de no hacer campaña, no ha sido mayor problema", agregó.