Alcalde de Pachacámac es cuestionado por nombrar a joven que acompañaba a su casa como gerenta general

El alcalde de Pachacámac, Enrique Cabrera, enfrenta cuestionamientos tras la difusión de imágenes que lo muestran ingresando y saliendo del domicilio de una joven funcionaria que, meses después, fue nombrada como gerente general del municipio. El reportaje, emitido por Panorama, también expone que la Contraloría advirtió que dicha designación no cumplía con los requisitos exigidos por ley.

Las imágenes, captadas en el distrito de San Isidro, muestran al burgomaestre acompañando de manera constante a Guadalupe Vásquez Meza, hoy máxima autoridad administrativa de la comuna. Según el dominical, el alcalde la trasladaba en su vehículo, cargaba compras y esperaba que ingresara a su vivienda antes de retirarse, una rutina que se repitió en distintos días.

En el plano administrativo, el informe de control señala que la funcionaria fue promovida de manera acelerada dentro de la municipalidad. Primero asumió una subgerencia, luego una gerencia creada meses después y, finalmente, el cargo de gerente general, con una remuneración superior a los 15 mil soles mensuales.

Cabrera rechazó cualquier relación que exceda el ámbito laboral. Aseguró que solo brindó apoyo por razones de seguridad y sostuvo que los registros audiovisuales podrían haber sido alterados. Sin embargo, el reportaje contrastó estas versiones con documentos oficiales y con la propia ficha de la funcionaria en Reniec, que ubica el inmueble donde fue grabado el material.

Contraloría advierte que la gerente general de Pachacámac no cumplía requisitos del cargo

La Contraloría General de la República concluyó que la designación de Guadalupe Vásquez Meza como gerente general del municipio se realizó sin que la servidora acreditara los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente. El informe de control advierte que no se sustentó adecuadamente su experiencia ni el perfil técnico exigido para el cargo.

Pese a esta observación, el alcalde de Pachacámac firmó la resolución que oficializó su nombramiento. Consultado por Panorama, afirmó que la documentación interna sí respaldaba la designación y que las observaciones del órgano de control no se ajustaban a los expedientes evaluados por su gestión.