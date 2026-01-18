José Jeri retrocede y pide disculpas por reunión con empresario chino: "Admito mi error por haber ingresado encapuchado"
A través de un video difundido en la madrugada del domingo 18 de enero, el presidente José Jerí aseguró que fue él quien invitó a cenar al ministro del Interior y su escolta al chifa del empresario Zhihua Yang.
El presidente José Jerí se pronunció tras la reunión con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa de San Borja el pasado 26 de diciembre, en la cual fue captado encapuchado y en el cofre presidencial. A través de un video difundido en horas de la madrugada del domingo 18 de enero por la cuenta oficial de Presidencia, Jerí retrocedió y pidió disculpas por la forma en cómo ingresó a dicho local.
Asimismo, el jefe de Estado aseguró que ese día, él mismo invitó a cenar al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y a su escolta "en un horario de atención habitual y prudente" del local del "señor Johnny", a quien conoce de tiempo atrás.
"Hay que saber reconocer los errores y saber pedir disculpas. Por ello, a todo peruano que me está viendo, admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice: encapuchado; y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas", dijo.
Segundos antes de pedir disculpas, Jerí intentó minimizar su "error" al mencionar que, antes de asumir como mandatario, "se prometió que iba a gobernar sobre la base de mi forma de ser" y que "el cargo no lo iba a encapsular".