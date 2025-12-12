Película de Bob Esponja que contará con la voz de Alejandra Baigorria se estrena en Navidad. | Foto: composición LR/Instagram/Paramount

Alejandra Baigorria amplía su horizonte profesional con un debut inesperado en la industria del cine animado. La empresaria y figura de la farándula nacional fue convocada desde México para participar en la nueva película 'Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados', que llegará a los cines de Perú este 25 de diciembre.

La producción marca un doble hito en su carrera: además de prestar su voz a dos personajes en la cinta de Paramount Pictures, la exparticipante de 'Esto es guerra' preparó el lanzamiento de una colección de ropa inspirada en el universo del popular personaje marino que ha conquistado generaciones en todo el mundo desde hace más de dos décadas.

Alejandra Baigorria emocionada por su debut como actriz de doblaje

Tras consolidar una carrera en la televisión peruana y en el mundo empresarial, Alejandra Baigorria enfrenta ahora un nuevo desafío: prestar su voz a dos personajes en la más reciente entrega de la franquicia Bob Esponja. Al hablar sobre las emociones que rodean su debut, la influencer fue clara al señalar que se trató de un reto inédito en su trayectoria. "Incursionar en el doblaje ha sido una experiencia totalmente distinta a todo lo que he hecho", afirmó en declaraciones públicas.

La reconocida peruana de 37 años resaltó además la satisfacción de participar en un proyecto destinado a un público familiar masivo. "Ha sido un desafío salir de mi zona de confort, pero también una oportunidad para demostrar que siempre se puede aprender algo nuevo", agregó.

¿Qué personas tendrán la voz de Alejandra Baigorria en la película de Bob Esponja?

Alejandra Baigorria debutará en el doblaje interpretando a "Sirena Morada" y a la "Señora confundida" en 'Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados', película que mostrará al carismático personaje en una aventura por el Inframundo junto a Patricio para enfrentarse al temible Holandés Volador. "Me encantó darle vida a personajes que verán miles de familias", señaló la influencer, quien viajó en octubre de 2025 a Ciudad de México para grabar sus intervenciones.

Además de su participación en la cinta, la empresaria, quien este 2025 se casó con el chico reality Said Palao, alista el gran lanzamiento de una colección de ropa inspirada en Bob Esponja. La línea estará disponible desde el viernes 12 de diciembre en Lima y llegará a provincias a partir del lunes 15 de diciembre.