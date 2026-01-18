Deysi Araujo es una de las vedettes más populares del ambiente artístico en Perú. Foto: Composición LR/ATV.

Deysi Araujo es una de las vedettes más populares del ambiente artístico en Perú. Foto: Composición LR/ATV.

Deysi Araujo afirmó que atraviesa un momento complicado junto a su hijo, luego de que la junta directiva del edificio donde reside, en San Isidro, les prohibiera el uso de las áreas comunes, como el gimnasio, la piscina y las canchas de fútbol, pese a encontrarse al día en los pagos. “Soy propietaria y pago S/600 mensuales de mantenimiento”, declaró en conversación con Trome.

Ante esta situación, la vedette decidió denunciar a sus vecinos en la comisaría del distrito, ya que, según relató, no sería la primera vez que enfrenta este tipo de inconvenientes. “Me han prohibido pisar cualquier tipo de área común. Eso es ilegal”, exclamó indignada.

Deysi Araujo explica por qué vecinos de su departamento le prohíben usar las áreas comunes

Deysi Araujo reveló que en su edificio se acumuló una deuda de años atrás, luego de que un propietario denunciara a la junta directiva y ganara el juicio. Como consecuencia, los propietarios acordaron dividir el monto adeudado para saldar la obligación pendiente. No obstante, la vedette se negó a aportar dinero, al considerar que “esa deuda no le pertenece”.

“Les dije que no estoy de acuerdo porque soy nueva propietaria y por eso me han prohibido hasta sentarme en la sala de espera. Mi hijo quiso entrar a la piscina y no lo dejan, ni siquiera jugar pelota ni entrar al gimnasio. No es justo lo que están haciendo conmigo, por eso puse la denuncia y mi abogado procederá con lo que sigue”, explicó a Trome la influencer de 44 años.

Deysi Araujo vende marcianos a S/15 en San Isidro

Deysi Araujo contó tiempo atrás que cría cuyes en su departamento de San Isidro. Por esa razón, se propuso comprarles un ventilador especial; sin embargo, el alto costo del artefacto se convirtió en un problema.

Lejos de rendirse, decidió vender marcianos en plena vía pública e incluso en los buses, con el objetivo de reunir dinero a favor de sus mascotas. Lo que más sorprende, es el precio de ese dulce refrescante.

“Me puse a analizar qué podía hacer. En San Isidro nadie vende marcianos, por eso hice unos de pura fruta y salí a vender. Están entre 10 a 15 soles, la gente me ha apoyado, me han dicho que están ricos”, señaló.