HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Deisy Araujo denuncia que vecinos de su departamento le prohíben usar las áreas comunes: “Pago S/600 de mantenimiento”

Vedette Deysi Araujo confiesa no vivir en paz en San Isidro y que junto a su hijo tiene prohibido usar el gimnasio, la piscina, sala de espera y más. 

Deysi Araujo es una de las vedettes más populares del ambiente artístico en Perú. Foto: Composición LR/ATV.
Deysi Araujo es una de las vedettes más populares del ambiente artístico en Perú. Foto: Composición LR/ATV.

Deysi Araujo afirmó que atraviesa un momento complicado junto a su hijo, luego de que la junta directiva del edificio donde reside, en San Isidro, les prohibiera el uso de las áreas comunes, como el gimnasio, la piscina y las canchas de fútbol, pese a encontrarse al día en los pagos. “Soy propietaria y pago S/600 mensuales de mantenimiento”, declaró en conversación con Trome.

Ante esta situación, la vedette decidió denunciar a sus vecinos en la comisaría del distrito, ya que, según relató, no sería la primera vez que enfrenta este tipo de inconvenientes. “Me han prohibido pisar cualquier tipo de área común. Eso es ilegal”, exclamó indignada.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Deysi Araujo confiesa que se convirtió en abuela, pero sorprende al exponer su reacción: 'Lloré mucho, me chocó'

lr.pe

Deysi Araujo explica por qué vecinos de su departamento le prohíben usar las áreas comunes

Deysi Araujo reveló que en su edificio se acumuló una deuda de años atrás, luego de que un propietario denunciara a la junta directiva y ganara el juicio. Como consecuencia, los propietarios acordaron dividir el monto adeudado para saldar la obligación pendiente. No obstante, la vedette se negó a aportar dinero, al considerar que “esa deuda no le pertenece”.

“Les dije que no estoy de acuerdo porque soy nueva propietaria y por eso me han prohibido hasta sentarme en la sala de espera. Mi hijo quiso entrar a la piscina y no lo dejan, ni siquiera jugar pelota ni entrar al gimnasio. No es justo lo que están haciendo conmigo, por eso puse la denuncia y mi abogado procederá con lo que sigue”, explicó a Trome la influencer de 44 años.

PUEDES VER: Deysi Araujo teme por su vida tras denunciar extorsión de Los Pulpos: 'La Policía no hace nada'

lr.pe

Deysi Araujo vende marcianos a S/15 en San Isidro

Deysi Araujo contó tiempo atrás que cría cuyes en su departamento de San Isidro. Por esa razón, se propuso comprarles un ventilador especial; sin embargo, el alto costo del artefacto se convirtió en un problema.

Lejos de rendirse, decidió vender marcianos en plena vía pública e incluso en los buses, con el objetivo de reunir dinero a favor de sus mascotas. Lo que más sorprende, es el precio de ese dulce refrescante.

“Me puse a analizar qué podía hacer. En San Isidro nadie vende marcianos, por eso hice unos de pura fruta y salí a vender. Están entre 10 a 15 soles, la gente me ha apoyado, me han dicho que están ricos”, señaló.

Notas relacionadas
Deysi Araujo confiesa que se convirtió en abuela, pero sorprende al exponer su reacción: "Lloré mucho, me chocó"

Deysi Araujo confiesa que se convirtió en abuela, pero sorprende al exponer su reacción: "Lloré mucho, me chocó"

LEER MÁS
Deysi Araujo teme por su vida tras denunciar extorsión de Los Pulpos: “La Policía no hace nada”

Deysi Araujo teme por su vida tras denunciar extorsión de Los Pulpos: “La Policía no hace nada”

LEER MÁS
Mark Vito le dedicó cariñoso mensaje a Deysi Araujo tras besarse en cumpleaños de la vedette: "Siempre saca lo mejor de mí"

Mark Vito le dedicó cariñoso mensaje a Deysi Araujo tras besarse en cumpleaños de la vedette: "Siempre saca lo mejor de mí"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Famoso exchico reality, Miguel Arce, reaparece en Perú y anuncia que tendrá programa propio en ATV: “Esto sí es amor”

Famoso exchico reality, Miguel Arce, reaparece en Perú y anuncia que tendrá programa propio en ATV: “Esto sí es amor”

LEER MÁS
Milett Figueroa descarta ruptura con Marcelo Tinelli y aclara que no existe crisis sentimental: "Estamos separados físicamente por trabajo"

Milett Figueroa descarta ruptura con Marcelo Tinelli y aclara que no existe crisis sentimental: "Estamos separados físicamente por trabajo"

LEER MÁS
Christian Cueva responde a Leslie Shaw tras críticas por shows junto a Pamela Franco: "¿Quién es ella?"

Christian Cueva responde a Leslie Shaw tras críticas por shows junto a Pamela Franco: "¿Quién es ella?"

LEER MÁS
Tula Rodríguez y su hija protagonizan emotivo momento al hacer trend en pleno concierto de Bad Bunny: “Te amo”

Tula Rodríguez y su hija protagonizan emotivo momento al hacer trend en pleno concierto de Bad Bunny: “Te amo”

LEER MÁS
Melissa Paredes comparte detalles inéditos de su romance con Anthony Aranda: “Nunca había tenido una relación tan larga”

Melissa Paredes comparte detalles inéditos de su romance con Anthony Aranda: “Nunca había tenido una relación tan larga”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Espectáculos

Fernando Carrillo, actor de novelas, asegura que quiere reconquistar a Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, tras admitir romance: “Algún día”

Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: “Uno debe estar donde es feliz”

Jazmín Pinedo, su novio empresario y Gino Assereto pasaron juntos la Navidad y revelan qué ocurrió: “Hay una relación cordial”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025