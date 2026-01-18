Universitario continúa moviéndose en el mercado de fichajes. Esta vez, el conjunto crema fichará al brasileño Miguel Silveira, quien estuvo jugando en el Albirex Nigata de Japón. Con 22 años, el volante ha decidido regresar al fútbol sudamericano para ser el creativo de la 'U' en la Liga 1 2026 y la próxima edición de la Copa Libertadores.

Silveira deslumbró a todo su país cuando debutó en Fluminense. Tan grata fue su aparición que incluso lo llegaron a comparar con Philippe Coutinho y su club decidió colocarle una cláusula de 35 millones de euros.

Universitario fichará a Miguel Silveira, exjugador de Fluminense

La información sobre el fichaje de Silveira la adelantó el periodista Gustavo Peralta. A través de sus redes sociales, señaló que el futbolista ya está en Lima listo para estampar su firma.

"¡Atención! El volante brasileño Miguel Silveira (22 años) llegó hoy al mediodía a Lima y será refuerzo de Universitario de Deportes. Estuvo jugando en el Albirex Niigata de Japón", detalló en su cuenta de X.

¿Quién es Miguel Silveira, el nuevo fichaje de Universitario?

Miguel Silveira comenzó su carrera en las divisiones juveniles de Desportiva Ferroviária, para luego unirse a las canteras del Fluminense. Allí empezó a llamar la atención por su técnica y su gran desequilibrio en ataque.

El mediocampista ofensivo hizo su debut profesional con Fluminense en 2019, a los 16 años, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en vestir la camiseta del equipo en competencias oficiales. Tras ello, Miguel se trasladó al Red Bull Bragantino en 2021, donde pudo mostrar mayor continuidad y marcar sus primeros goles.

Su siguiente paso fue cruzar el Atlántico. En 2023 firmó con el FK Sochi de Rusia, equipo de la Premier League rusa, donde no pudo sobresalir y terminó marchándose al fútbol de Japón.