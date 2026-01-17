Natalie Vértiz deja la conducción de ‘Estás en todas’ . | Composición LR / Google

Natalie Vértiz no continuará en la conducción de Estás en Todas. La noticia se dio a conocer durante la última emisión del programa, cuando Choca Mandros confirmó en vivo que la modelo tomó la decisión de dar un paso al costado tras varios años como figura central del espacio televisivo.

El anuncio sorprendió a los televidentes, ya que la ex Miss Perú se había consolidado como una de las conductoras más queridas del magazine. Su ausencia no pasó desapercibida y marcó un momento emotivo para el equipo, que la acompañó durante gran parte de su trayectoria en televisión.

Natalie Vértiz deja ‘Estás en Todas’ para enfocarse en nuevos proyectos

Choca Mandros explicó que la salida de Natalie Vértiz responde a una elección personal. Según señaló al inicio del programa, la conductora decidió priorizar otros planes profesionales que la mantendrán alejada de la pantalla chica por un tiempo.

“Como les dije al inicio del programa, no nos está acompañando el día de hoy porque Natalie, a quien queremos un montón y la vamos a extrañar, tomó la decisión de arrancar otros planes. Está empezando nuevas tareas y caminos”, expresó el presentador, dejando en claro que la determinación fue tomada de manera consensuada.

Choca Mandros habla sobre la despedida de Natalie Vértiz y expresa su sentir

El conductor también resaltó el impacto que tendrá la salida de su compañera, con quien compartió seis años de trabajo continuo. La dupla se convirtió en una de las más estables del programa, por lo que su partida representa un cambio importante.

“Le está yendo súper chévere como influencer a nivel internacional, la verdad es que tomamos esta decisión con mucha pena. Son seis años que compartimos con ella, hemos vivido muchas cosas de su vida. Respetamos la decisión de Natalie y nos da mucha pena”, señaló Choca Mandros durante la emisión.

Choca Mandros revela que se siente orgulloso de Natalie Vértiz

Antes de cerrar el programa, Choca Mandros dedicó unas palabras finales a Natalie Vértiz y destacó el orgullo que sienten por su crecimiento profesional. Además, dejó en claro que su salida no significa un adiós definitivo.

“También nos da mucho orgullo, sé que ella va a seguir brillando. Te queremos, te respetamos y te vamos a extrañar. Esta siempre va a ser tu casa, siempre tendremos las puertas abiertas para ti”, concluyó el conductor, emocionando a los seguidores del magazine.