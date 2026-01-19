➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 19 de enero, según Jhan Sandoval

Consulta el horóscopo de hoy, 19 de enero. | Foto: La República

Consulta el horóscopo de hoy, 19 de enero. | Foto: La República

Este lunes 19 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 19 de enero?

Aries

Te estás esforzando mucho, pero no logras alcanzar tus objetivos debido al mal planteamiento que sigues. Necesitas reestructurar tu estrategia inmediatamente; luego todo avanzará.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro

Alguien que admiras te motivará a seguir adelante. Gracias al apoyo de esta persona, sabrás encaminarte y lograr todo lo que tienes en mente. Estás próximo a realizar un viaje; será positivo.

Géminis

Tienes deseos de realizar un nuevo proyecto, pero el temor a equivocarte está paralizándote. Necesitas recuperar la fe en ti mismo y en tus talentos; solo así alcanzarás tus metas.

Cáncer

Conseguirás, a través de una amistad, el capital para iniciar esa inversión que tanto deseabas. En poco tiempo verás los frutos. En el amor, no temas y acércate a esa persona; no te rechazará.

Leo

Surgen temas económicos imprevistos que comprometerían tus finanzas. Gracias a la calma con la que afrontarás esta situación, sabrás resolverlo sin contratiempos. Solo evita más gastos o deudas.

Virgo

Ya no podrás evadir más esa conversación donde se discutirá sobre un tema de dinero, posiblemente alguna devolución de capitales. Podrás negociar a tu favor y esto te brindará tranquilidad.

Libra

Una persona que tiende a ser más impositiva intentará responsabilizarte de una serie de errores que se cometieron en una gestión laboral. Su proceder no te parecerá justo y lo expresarás.

Escorpio

Algo te dice que tu proceder no ha sido el correcto frente a esa persona que te interesa. Te costará tomar la decisión, pero finalmente te acercarás para expresarle todo lo que sientes.

Sagitario

Recibirás una comunicación inesperada que cambiaría tu agenda. Hoy tendrás que desplazarte para resolver imprevistos y complicaciones. Gracias a tu paciencia todo estará bajo control.

Capricornio

No traigas a tu mente ese recuerdo que ha sido negativo. El no poder olvidar estaría amargando tu alma y llenándote de resentimientos. De ti depende que tu vida sentimental sea saludable.

Acuario

Aunque te habías mostrado inflexible, un compañero que se caracteriza por su carisma y buen trato, se convencerá de sus ideas y, gracias a ella resolverás todo lo que complicaba tu labor.

Piscis

Alguien que ha observado tu proceder te llamará la atención y te hará reflexionar en errores que cometías y no habías considerado. Entras en un tiempo de análisis que te permitirá madurar.