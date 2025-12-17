HOYSuscripcion LR Focus

Alejandra Baigorria confirma que planea lanzar su serie biográfica en Netflix: "Está en proyecto"

La empresaria Alejandra Baigorria busca contar su propia historia de lucha en una serie biográfica en Netflix y asegura que incluso planea actuar en dicho proyecto.

Alejandra Baigorria expresó su deseo que lanzar su propia serie biográfica. Foto: composición LR/difusión
Alejandra Baigorria expresó su deseo que lanzar su propia serie biográfica. Foto: composición LR/difusión

Alejandra Baigorria atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal y profesional. La empresaria aseguró que el 2025 ha sido un año clave, marcado por el crecimiento de sus negocios, su matrimonio con Said Palao y participar en el cine como actriz de doblaje en 'Bob Esponja'. En ese contexto, la popular ‘Gringa de Gamarra’ confirmó que uno de sus grandes proyectos a futuro es lanzar su serie biográfica en Netflix, donde incluso actuaría para contar su historia.

Durante una entrevista en el programa ‘Arriba mi gente’, Alejandra Baigorria explicó que la serie busca mostrar su “vida real”, aquella que el público no conoce en su totalidad. “Voy a actuar algún día, pero en una serie de mi vida. Eso está en proyecto. Solo estoy esperando que el Perú esté preparado para ver mi vida real, porque ustedes lo que ven es solo un 20%”, expresó la empresaria.

Alejandra Baigorria tiene planes de lanzar su biografía en Netflix

La empresaria señaló que la idea de desarrollar una serie biográfica nace de la necesidad de contar su historia completa, desde sus inicios hasta la actualidad. Según explicó, el 2025 ha estado lleno de oportunidades laborales y decisiones importantes, lo que la motivó a reflexionar sobre todo lo que ha logrado y los desafíos que ha superado.

Alejandra Baigorria incluso hizo una convocatoria abierta a directores de cine interesados en producir su proyecto audiovisual. “Los convoco a ver quién es el primero que se le prende el foco”, manifestó. Asimismo, la exchica reality no descartó que el proyecto llegue a plataformas internacionales, como Netflix. “Yo haría una novela, una serie en Netflix, internacional. Y ustedes saben que cuando me propongo algo, lo hago”, afirmó.

Alejandra Baigorria revela qué personaje interpretará en película de 'Bob Esponja'

Además de sus planes televisivos, la 'Gringa de Gamarra' reveló que debutó como actriz de doblaje en una película de ‘Bob Esponja’, una experiencia que considera significativa dentro de su crecimiento profesional. La empresaria explicó que trabaja con Paramount Pictures y que cuenta con la patente de Nickelodeon, lo que le permitió participar en este proyecto animado.

“Mi personaje es una sirena disfrazada, en verdad es una piraña. Es pequeño, pero para mí significa mucho porque mi nombre sale ahí”, detalló la empresaria, quien también se pronunció sobre su deseo de convertirse en madre. Según, reveló, tiene planeado traer al mundo a su primer hijo en 2026.

