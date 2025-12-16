Mayra Goñi fue vista en un local de Miraflores acompañada del actor mexicano Rodrigo Brand, protagonista de su nueva novela. La actriz compartió espacio con varias personas, pero las imágenes captadas por 'Magaly TV, La Firme' resaltan por la cercanía que mostró con el galán azteca.

En el video se aprecia a Goñi sentada sobre las piernas de Brand, mientras ambos se toman de la mano, situación que llamó la atención de la reportera del programa. La actitud relajada y confiada de la pareja ha generado especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

¿Neutro y Mayra sigue juntos?

Esta aparición coincide con las recientes especulaciones que vinculan a Mayra Goñi con el popular streamer Neutro. A pesar de las constantes negaciones, la actriz fue captada en más de una ocasión junto al joven creador de contenido, lo que mantiene la atención de sus seguidores en redes.

Durante una sesión de preguntas en su cuenta oficial, Goñi afirmó que Neutro “es el mejor hombre que ha conocido”, lo que no ha impedido que su cercanía con Rodrigo Brand genere comentarios entre fanáticos y medios.

Magaly Medina critica el reencuentro de Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi

Meses atrás, la conductora de televisión, Magaly Medina, habló en su programa de espectáculos sobre el reencuentro de las actrices Flavia Laos, Alessandra Fuller y Mayra Goñi, quienes aparecieron sonrientes a pesar de haber estado distanciadas en los últimos años por diversas polémicas en las que estuvieron involucradas.

''Según ellas se aman, ninguna tiene autoridad moral. No me digan que no es gracioso, que ahora digan que se han vuelto a amistar, pero qué graciosas. Cuéntense otra, pinochas, porque ya las separó un hombre, estuvieron con el hombre, las tres 'amiguis'', expresó la popular 'Urraca'.