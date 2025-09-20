¿Nuevo noviazgo en la farándula? A través de unas declaraciones difundidas en la plataforma Kick, el popular streamer Neutro sorprendió al revelar que está por cumplir un año de relación amorosa junto a su pareja. El programa 'Magaly TV, La Firme' indicó que el streamer tendría un romance con la actriz y cantante Mayra Goñi.

En el video compartido en la plataforma, Neutro expuso que el noviazgo actual que vive es el más largo que ha tenido, debido a que anteriormente solo duraba tres meses con sus exparejas. Además, recalcó que llevan cerca de nueve meses juntos en una relación a la que calificó de "caletaza". "Mi relación más larga porque siempre duraba tres meses, tenía la famosa regla de que a los tres meses se moría todo", señaló la figura de redes sociales.

Neutro habla de su relación con Mayra Goñi

El streamer, cuyo nombre real es Arturo Fernandez, continuó soltando algunos detalles dejando a entrever que estaría viviendo el momento junto a la actriz, pues mostró una actitud relajada al ser confrontado por los presentes en el stream, quienes bromearon con que su relación no prosperaría con el paso del tiempo.

"Ha sido como jugando, casi un año, en enero sería ya un año. (...) No nos tumbes la fiesta pues hermano, hay que aprovechar porque la vida es una. Hay que disfrutarla", manifestó con una sonrisa en el rostro.

Magaly Medina sorprendida por romance

La conductora Magaly Medina no dudó en referirse a las declaraciones del joven y se mostró sorprendida de que el romance haya pasado desapercibido por sus cámaras. La 'Urraca' cuestionó la manera de expresarse del streamer resaltando nuevamente que estaría viviendo el momento a sus cortos 21 años, asimismo, opinó que la cantante tendría un pensamiento parecido al influencer.

"Tiene 21 años, ni modo que esté pensando en comprometerse y darle un anillo de compromiso a Mayra Goñi quien ya ha vivido lo suyo. Ella tiene 32 años. A este chico todavía le falta vivir, está disfrutando el ser conocido, el tener dinero y que le va bien en Kick. No creo que Goñi esté pensando que con él va a tener una vida a futuro, no creo", finalizó la conductora.