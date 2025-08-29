HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Leslie Shaw se disculpa públicamente con Mayra Goñi tras polémico comentario: "He recibido una carta notarial"

Leslie Shaw ofreció disculpas a Mayra Goñi en el programa de Magaly Medina, tras recibir una carta notarial por el polémico comentario “Forni-card”, que desató controversia.

Leslie Shaw se disculpa públicamente con Mayra Goñi tras polémico comentario. Foto: Composición LR/captura YouTube
La polémica entre Leslie Shaw y Mayra Goñi alcanzó un nuevo nivel de tensión luego de que la intérprete de 'Decide' lanzara una frase que fue interpretada como ofensiva en una reciente entrevista con Magaly Medina. La situación escaló cuando Goñi decidió enviar una carta notarial a Shaw, exigiendo una rectificación.

Durante la última emisión de 'Magaly TV, la firme', Leslie Shaw leyó un comunicado en vivo en el que se disculpó públicamente, asegurando que su intención jamás fue dañar. La también conocida como la 'Barbie de la cumbia' aclaró que sus declaraciones fueron realizadas en tono de broma.

Leslie Shaw aclara su polémico comentario en vivo

El conflicto se originó cuando Leslie Shaw, en tono sarcástico, mencionó que Mayra Goñi “usaba su tarjeta Fornicard”, expresión que dejó en evidencia la incomodidad de la propia Magaly Medina durante la entrevista. Tras la emisión, Goñi envió una carta notarial exigiendo una rectificación formal.

“Para no meter la pata, mi abogado ha dicho que lea”, comentó Shaw al iniciar su pronunciamiento en el set de ATV. A través de una declaración leída en pantalla, expresó: “Quiero aclarar que en ningún momento fue mi intención ofender ni dañar a Mayra Goñi. Lo que dije sobre la Fornicard no buscaba relacionarla con nada indebido ni con lo que ella menciona en su carta notarial. Si mis palabras causaron incomodidad, le ofrezco mis disculpas públicas como Leslie Shaw y como la ‘Barbie de la cumbia’, y retiro cualquier comentario que pueda haber sonado ofensivo”.

Magaly Medina respalda a Leslie Shaw

Magaly Medina no fue ajena a la controversia y expresó su respaldo a Leslie Shaw tras la lectura del comunicado. La conductora de 'Magaly TV, la firme' opinó que las disculpas ofrecidas deberían ser aceptadas, a pesar de no haber sido formuladas con una formalidad absoluta. “Creo que lo debe aceptar, son unas disculpas públicas. No lo ha dicho con ánimo serio porque no es así. Lo que dijo, lo dijo en una entrevista bastante divertida, porque muchas de las cosas que viene a hacer acá es fastidiar a sus colegas, ella lanza y lanza nomás”, afirmó Medina.

