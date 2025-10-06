Streamer Neutro encara a Gerald Oropeza por polémico comentario sobre Mayra Goñi: "Conversamos en privado"

En medio de una encendida transmisión en vivo por TikTok, el reconocido streamer Neutro protagonizó un tenso enfrentamiento con Gerald Oropeza, personaje polémico que años atrás fue vinculado con casos de narcotráfico y que en redes sociales se hacía llamar el 'Tony Montana peruano'. La situación se desató luego de que Oropeza, durante un en vivo con el tiktoker ‘Carlitos TV’, respondiera sin filtros a la pregunta sobre qué figura pública había visitado su casa, mencionando directamente a la actriz y cantante Mayra Goñi.

El comentario no pasó desapercibido para Neutro, actual pareja de la artista, quien se sumó de inmediato a la transmisión para encarar a Oropeza con visible molestia. “No sé con qué intención haces ese comentario”, cuestionó el streamer, dejando en claro su incomodidad y exigiendo respeto hacia su relación. El momento se volvió viral en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre los seguidores de ambos personajes.

Streamer Neutro enfrenta a Gerald Oropeza por Mayra Goñi

Durante la transmisión, Gerald Oropeza intentó justificar su polémico comentario sobre Mayra Goñi, explicando que la cantante visitó su casa hace algunos años en un contexto profesional. “Ella ha ido a tocar con su orquesta, porque antes tenía una orquesta con una amiga mía que se llamaba Angie”, sostuvo entre risas. Sin embargo, el tono en que lo dijo y la falta de contexto provocaron múltiples interpretaciones entre los seguidores del live, generando rumores y especulaciones sobre la naturaleza de aquella visita.

Ante esto, Neutro no dudó en intervenir en vivo para ponerle freno a las insinuaciones y defender la integridad de su pareja. Visiblemente incómodo, el streamer cuestionó la forma en que Oropeza relató los hechos, señalando que su actitud podía prestarse a malentendidos. “Tú dices ‘sí, que vino con su orquesta ja, ja, ja’, y la gente se puede ir de avance”, afirmó el creador de contenido, exigiendo que Gerald aclare públicamente sus palabras.

Neutro exige explicaciones a Gerald Oropeza

El cruce entre Neutro y Gerald Oropeza subió de tono cuando el streamer le exigió al 'Tony Montana peruano' que aclare públicamente sus declaraciones para evitar malos entendidos y especulaciones en redes sociales. “En el clip que se está subiendo a redes se malinterpreta todo. Ella fue con su orquesta a tu casa y ya está. Acláralo así, sin reírse ni nada, sin dar a entender otra cosa”, expresó Neutro, evidenciando su incomodidad por la forma en que se abordó el tema y la manera en que fue recibido por el público.

Sin embargo, Gerald respondió con una postura desafiante y se deslindó de cualquier responsabilidad. “Escúchame, si tú quieres que te expliquen algo, que te explique tu pareja, ese es tema tuyo, ahí no me meto. Ese es un tema de dos, que te explique ella, yo no tengo que explicarte nada”, respondió Oropeza, evitando dar mayores aclaraciones.

Frente a esta actitud, Neutro aclaró que no buscaba explicaciones personales, ya que su pareja ya le había dado su versión, sino que se unió al en vivo para frenar la ola de rumores. “Ella ya me explicó, yo he venido acá por la gente”, sentenció, marcando distancia del espectáculo y defendiendo la imagen de Mayra Goñi.