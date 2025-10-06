HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     
Espectáculos

Streamer Neutro encara a Gerald Oropeza por polémico comentario sobre Mayra Goñi: "Conversamos en privado"

Gerald Oropeza impactó al revelar un encuentro con Mayra Goñi en su casa hace varios años, sin embargo, no se esperó que Neutro, actual pareja de la actriz, lo enfrentará en plena transmisión en vivo. "Tú eres bandido", le dijo.

Mayra Goñi y Neutro llevan unos meses de relación. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/Captura/Instagram
Mayra Goñi y Neutro llevan unos meses de relación. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/Captura/Instagram

En medio de una encendida transmisión en vivo por TikTok, el reconocido streamer Neutro protagonizó un tenso enfrentamiento con Gerald Oropeza, personaje polémico que años atrás fue vinculado con casos de narcotráfico y que en redes sociales se hacía llamar el 'Tony Montana peruano'. La situación se desató luego de que Oropeza, durante un en vivo con el tiktoker ‘Carlitos TV’, respondiera sin filtros a la pregunta sobre qué figura pública había visitado su casa, mencionando directamente a la actriz y cantante Mayra Goñi.

El comentario no pasó desapercibido para Neutro, actual pareja de la artista, quien se sumó de inmediato a la transmisión para encarar a Oropeza con visible molestia. “No sé con qué intención haces ese comentario”, cuestionó el streamer, dejando en claro su incomodidad y exigiendo respeto hacia su relación. El momento se volvió viral en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre los seguidores de ambos personajes.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Flavia Laos y Ale Fuller dejan atrás sus peleas e impactan al anunciar sorpresa junto a Mayra Goñi: 'Volvieron las hermanas'

lr.pe

Streamer Neutro enfrenta a Gerald Oropeza por Mayra Goñi

Durante la transmisión, Gerald Oropeza intentó justificar su polémico comentario sobre Mayra Goñi, explicando que la cantante visitó su casa hace algunos años en un contexto profesional. “Ella ha ido a tocar con su orquesta, porque antes tenía una orquesta con una amiga mía que se llamaba Angie”, sostuvo entre risas. Sin embargo, el tono en que lo dijo y la falta de contexto provocaron múltiples interpretaciones entre los seguidores del live, generando rumores y especulaciones sobre la naturaleza de aquella visita.

Ante esto, Neutro no dudó en intervenir en vivo para ponerle freno a las insinuaciones y defender la integridad de su pareja. Visiblemente incómodo, el streamer cuestionó la forma en que Oropeza relató los hechos, señalando que su actitud podía prestarse a malentendidos. “Tú dices ‘sí, que vino con su orquesta ja, ja, ja’, y la gente se puede ir de avance”, afirmó el creador de contenido, exigiendo que Gerald aclare públicamente sus palabras.

PUEDES VER: Streamer Neutro sorprende al confesar que tiene casi un año de relación con Mayra Goñi: 'Ha sido como jugando'

lr.pe

Neutro exige explicaciones a Gerald Oropeza

El cruce entre Neutro y Gerald Oropeza subió de tono cuando el streamer le exigió al 'Tony Montana peruano' que aclare públicamente sus declaraciones para evitar malos entendidos y especulaciones en redes sociales. “En el clip que se está subiendo a redes se malinterpreta todo. Ella fue con su orquesta a tu casa y ya está. Acláralo así, sin reírse ni nada, sin dar a entender otra cosa”, expresó Neutro, evidenciando su incomodidad por la forma en que se abordó el tema y la manera en que fue recibido por el público.

Sin embargo, Gerald respondió con una postura desafiante y se deslindó de cualquier responsabilidad. “Escúchame, si tú quieres que te expliquen algo, que te explique tu pareja, ese es tema tuyo, ahí no me meto. Ese es un tema de dos, que te explique ella, yo no tengo que explicarte nada”, respondió Oropeza, evitando dar mayores aclaraciones.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Frente a esta actitud, Neutro aclaró que no buscaba explicaciones personales, ya que su pareja ya le había dado su versión, sino que se unió al en vivo para frenar la ola de rumores. “Ella ya me explicó, yo he venido acá por la gente”, sentenció, marcando distancia del espectáculo y defendiendo la imagen de Mayra Goñi.

Notas relacionadas
Flavia Laos y Ale Fuller dejan atrás sus peleas e impactan al anunciar sorpresa junto a Mayra Goñi: "Volvieron las hermanas"

Flavia Laos y Ale Fuller dejan atrás sus peleas e impactan al anunciar sorpresa junto a Mayra Goñi: "Volvieron las hermanas"

LEER MÁS
Streamer Neutro sorprende al confesar que tiene casi un año de relación con Mayra Goñi: "Ha sido como jugando"

Streamer Neutro sorprende al confesar que tiene casi un año de relación con Mayra Goñi: "Ha sido como jugando"

LEER MÁS
Mayra Goñi sorprende a streamer Neutro con lujosas zapatillas valorizadas en $1.490 por su cumpleaños: "Gracias, amor"

Mayra Goñi sorprende a streamer Neutro con lujosas zapatillas valorizadas en $1.490 por su cumpleaños: "Gracias, amor"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

LEER MÁS
Abogado de Gustavo Salcedo sobre productor Christian Rodríguez y su vínculo con Maju Mantilla: "Ha participado en adulterio"

Abogado de Gustavo Salcedo sobre productor Christian Rodríguez y su vínculo con Maju Mantilla: "Ha participado en adulterio"

LEER MÁS
Exponen impactantes amenazas de Gustavo Salcedo a esposa de Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla

Exponen impactantes amenazas de Gustavo Salcedo a esposa de Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla

LEER MÁS
María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

LEER MÁS
Voleibolista peruana Ángela Leyva sorprende al presentar por primera vez a su novio turco que conquistó su corazón: "A tu lado"

Voleibolista peruana Ángela Leyva sorprende al presentar por primera vez a su novio turco que conquistó su corazón: "A tu lado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Espectáculos

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025