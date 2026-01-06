HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Antonio Pavón es sorprendido con serenata de cumpleaños por su novia e hijo: "Por más aventuras juntos"

El torero celebró su cumpleaños en España y fue sorprendido por su pareja Joi Sánchez y su hijo Antoñito con una emotiva serenata al ritmo de mariachi.

Antonio Pavón celebró su cumpleaños con su novia Joi y su hijo Antoñito. Foto: composición LR/Instagram/antoniopavongalan
Antonio Pavón celebró su cumpleaños con su novia Joi y su hijo Antoñito. Foto: composición LR/Instagram/antoniopavongalan

Antonio Pavón celebró sus 44 años de una manera muy especial este 6 de enero, rodeado de amigos y familiares en España, país donde reside desde hace varios años. El torero vivió un emotivo momento cuando su pareja, Joi Sánchez, y su hijo Antoñito, de 12 años, lo sorprendieron con una serenata, convirtiendo la velada en una celebración llena de música, abrazos y alegría.

“Feliz cumpleaños, mi amor, por muchas más aventuras juntos”, escribió la modelo peruana en el mensaje que acompañó el video, en el que los asistentes de la fiesta aplaudieron y celebraron junto al cumpleañero al ritmo del mariachi.

PUEDES VER: La difícil carrera que quiere estudiar el hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, inspirada en su enfermedad

lr.pe

Antonio Pavón celebra su cumpleaños con su novia y su hijo Antoñito

En el video publicado se observa a Antonio Pavón, su novia, su hijo y hermana disfrutando del momento mientras los mariachis interpretaban canciones y los invitados, entre familiares y amigos, acompañaban con aplausos. La reunión se habría realizado en el exterior de un restaurante en España, donde el torero compartió con todos los presentes en un ambiente festivo.

El hijo de Pavón, fruto de su relación con Sheyla Rojas, participó de la serenata en la que bailó con la novia de su padre. En redes sociales, los usuarios no tardaron en dejarle mensajes de cariño. “Que sigas cumpliendo con esa alegría y simpatía que te caracteriza”, “eres un gran y maravilloso ser humano y padre” y “que sigas sumando vida rodeado de esa familia tan bonita que formáis”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

PUEDES VER: Madre del actor Santiago Suárez se conmueve por emprendimiento de marcianos de su hijo: 'Me emociona verlo así'

lr.pe

Antonio Pavón sorprende a su padre con especial detalle

Alicia, la hermana de Antonio Pavón, conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo video en el que agradece al torero por haber restaurado el antiguo automóvil de su padre, un vehículo de 1960 que llevaba más de 40 años malogrado y guardado en el garaje. En las imágenes se observa la emoción del padre de los Pavón al volver a ver su coche en funcionamiento, cumpliéndose así un sueño que llevaba décadas esperando.

“Después de 40 años viendo su coche aparcado en el garaje estropeado, ayer le dimos la sorpresa y la satisfacción de volver a tener en sus manos ese volante que tanto añoraba… ese coche tan especial del que tantas historias nos ha contado”, escribió Alicia, destacando la felicidad de su padre al acelerar el auto junto a sus nietos.

